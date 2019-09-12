Дочка смеялась над байками отца о романе с Сальмой Хайек, пока не увидела фото

Все мы прекрасно знаем, как родители любят рассказывать старые истории, приукрашая их деталями, в подлинность которых поверить сложно.

Так и отец пользовательницы "Твиттера" youneedyuri не раз рассказывал ей о том, как пару-тройку десятилетий назад на выходных он отрывался с Сальмой Хайек. Дочь, конечно, ему не верила. А зря. Как только она наконец получила доказательства, все сомнения исчезли.

Мой папа всю мою жизнь говорил мне, что однажды на выходных он встречался с Сальмой Хайек. Я ему никогда не верила, пока он не прислал мне фотографии, где они тусят с ней и всеми моими тетями youneedyuri

Как утверждает автор твита, на фотографиях юная Хайек позирует с её отцом и тётушками. И хоть девушка всё-таки поверила в истории отца, некоторые пользователи "Твиттера" отметили, что теперь у неё должно быть намного больше вопросов к своему папе: как вообще такое произошло и чем они тогда занимались.

Хотелось бы, чтобы было чуть больше контекста... Просто выходные? Пользователь "Твиттера"

Твой папа — легенда! Надеюсь, что Сальма — твоя мама! Пользователь "Твиттера"

Он говорил, что они ходили по пляжу и держались за руки. Даже не знаю, стоит ли доверять тому, что он мне рассказывает... Зато теперь я могу проверить через двух моих тётушек, которые тоже были на фотографиях youneedyuri

Пока твит со старыми фотографиями набирает обороты, многие пользователи надеются, что Сальма на него ответит. Так что, быть может, это ещё не конец истории.

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