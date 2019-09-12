Дочка смеялась над байками отца о романе с Сальмой Хайек, пока не увидела фото

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Фото © Twitter/youneedyuri

Все мы прекрасно знаем, как родители любят рассказывать старые истории, приукрашая их деталями, в подлинность которых поверить сложно.

Так и отец пользовательницы "Твиттера" youneedyuri не раз рассказывал ей о том, как пару-тройку десятилетий назад на выходных он отрывался с Сальмой Хайек. Дочь, конечно, ему не верила. А зря. Как только она наконец получила доказательства, все сомнения исчезли.

Мой папа всю мою жизнь говорил мне, что однажды на выходных он встречался с Сальмой Хайек. Я ему никогда не верила, пока он не прислал мне фотографии, где они тусят с ней и всеми моими тетями

youneedyuri

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/youneedyuri/status/1171290129790582789" target="_blank">youneedyuri</a></p>

Как утверждает автор твита, на фотографиях юная Хайек позирует с её отцом и тётушками. И хоть девушка всё-таки поверила в истории отца, некоторые пользователи "Твиттера" отметили, что теперь у неё должно быть намного больше вопросов к своему папе: как вообще такое произошло и чем они тогда занимались.

Хотелось бы, чтобы было чуть больше контекста... Просто выходные?

Пользователь "Твиттера"

Твой папа — легенда! Надеюсь, что Сальма — твоя мама!

Пользователь "Твиттера"

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/youneedyuri/status/1171290129790582789" target="_blank">youneedyuri</a></p>

Он говорил, что они ходили по пляжу и держались за руки. Даже не знаю, стоит ли доверять тому, что он мне рассказывает... Зато теперь я могу проверить через двух моих тётушек, которые тоже были на фотографиях

youneedyuri

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/youneedyuri/status/1171290129790582789" target="_blank">youneedyuri</a></p>

Пока твит со старыми фотографиями набирает обороты, многие пользователи надеются, что Сальма на него ответит. Так что, быть может, это ещё не конец истории.

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