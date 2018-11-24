Отцу, умирающему вдали от семьи, собрали деньги, чтобы он успел обнять дочь

27-летний Джарред Томпсон из Нейпира, Новая Зеландия, заболел раком яичка год назад, после того как запланировал с другом поездку на Фиджи. Вскоре метастазы распространились в лёгкие и печень, и молодой отец вынужден был долго лечиться. После борьбы наступила ремиссия, и друзья отправились в долгожданный отпуск.
Спустя несколько дней Джарреда стали мучать головные боли и недомогание. Затем у мужчины началась рвота, а вскоре он потерял речь. Его доставили в местную больницу, где ему могли обеспечить только паллиативную помощь, в данном случае — облегчение страданий перед смертью.
Тогда мужчина как мог сообщил о последнем желании — увидеть перед смертью шестилетнюю дочку, которая ждала его дома вместе с женой. Но, для того чтобы перевезти тяжело больного в Новую Зеландию, нужна была достаточно большая сумма денег. Действовать пришлось быстро, был организован сбор средств, и благодаря добрым людям ему собрали 35 тыс. долларов.
Джарреда доставили домой. Вокруг него собралась любящая семья, и он успел напоследок обнять и поцеловать дочку, перед тем как его глаза закрылись навсегда. Об этом написал его друг Томас Брук у себя в "Фейсбуке".
Джарред умер в окружении любящей семьи и самых близких друзей, которые были с ним до конца
Томас Брук
- Популярные
- По времени