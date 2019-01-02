Папа может...

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Папа может...

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Житель Индии вместе со своими детьми шёл домой, как вдруг им на пути попалась небольшая канава. Мужчина решил перебросить малышей на другой берег, но в итоге упал лицом в грязь.
Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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