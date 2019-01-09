Отец заставил 12-летнего сына застрелить подругу, чтобы сделать из него "мужика"

Обвиняемый поссорился с погибшей из-за алкоголя, после чего схватил пистолет и вышел на улицу вместе с сыном.

Житель американского штата Колорадо похвалил своего 12-летнего сына после того, как тот застрелил их общую знакомую. Тело 41-летней Эми Гарсии, матери четырёх детей, было найдено на заднем сиденье сгоревшего автомобиля, сообщает The Sun.

Свидетель убийства рассказал, что в тот вечер Хейт Глисон и погибшая поссорились из-за алкоголя, после чего мужчина схватил пистолет со словами "Я убью её" и вышел на улицу. Мгновение спустя раздался единственный выстрел, после которого обвиняемый вернулся в дом и сказал, что стрелял не он.

Хейт вышел на улицу со своим сыном и после стрельбы сказал соседу, что мальчик "заработал свою мужскую карточку". Сейчас отец находится в тюрьме, а его сын — в центре содержания под стражей для несовершеннолетних.