У отца лопнуло терпение, и он готов заплатить 21 млн, лишь бы дочь взяли замуж

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У отца лопнуло терпение, и он готов заплатить 21 млн, лишь бы дочь взяли замуж

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Фото: Viral Press

Но 58-летний миллионер из провинции Чумпхон, Таиланд, Арнон Родтонг не только пообещал огромную сумму денег будущему зятю. Но и предъявил несколько требований.

У богача есть 26-летняя дочь, которая, по его словам, не знала ещё ни одного мужчины. И вот отец решил устроить счастье своей красавицы Карнситы, а заодно и будущее своего бизнеса. Вместо того чтобы получить деньги за дочку от жениха, согласно местным традициям, он сам готов за неё заплатить.

<p>Фото: Viral Press</p>

Мужчина пообещал будущему зятю 10 млн тайских бат (около 21 млн рублей) и долю в бизнесе. Миллионер владеет фермами по переработке дуриана, пишет Mirror. Но, чтобы получить все эти сокровища, потенциальный жених Карнситы должен отвечать нескольким требованиям. Он не должен быть слишком умным — достаточно умения писать и читать. Должен быть трудолюбивым, бережно относиться к деньгам и любить дуриан.

Я хочу, чтобы кто-то позаботился о моём бизнесе, чтобы он существовал и дальше. Мне не нужен человек со степенью бакалавра, магистра или докторской. Мне нужен просто добросовестный и трудолюбивый человек

Арнон Родтонг, отец

<p>Фото: Viral Press</p>

Однако сама умница-дочь, которая помимо родного языка говорит также на английском и китайском, была удивлена таким поступком отца. Её рассмешил родительский энтузиазм. По словам девушки, она лучше бы потратила эти деньги на пластические операции в Корее. Но подтвердила, что её сердце всё ещё свободно.

Это правда, что я всё ещё одна. Если мне придётся выйти замуж за кого-то, я хочу только одного — чтобы он был добросовестным и хорошим человеком, который любит свою семью

Карнсита Родтонг, дочь

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