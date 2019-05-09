Суровая правда о том, каково это быть отцом четырёх дочек: фото не для слабаков

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Суровая правда о том, каково это быть отцом четырёх дочек: фото не для слабаков

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Фото: © Instagram / father_of_daughters

Саймон Хупер ведёт в "Инстаграме" блог о жизни с пятью женщинами, четыре из которых всё еще ходят пешком под стол — и порой превращают его жизнь в хаос.

Саймон почти каждый день документирует победы и поражения, с которыми сталкивается его большая семья. И не боится рассказывать о трудностях отцовства.

<p>Фото: © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/father_of_daughters/" target="_blank">father_of_daughters</a></p>

Например, перед тем как сделать эту фотографию, он попросил близняшек не брызгаться, потому что мама будет ругаться, что вся ванная залита водой.

<p>Фото: © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/father_of_daughters/" target="_blank">father_of_daughters</a></p>

Но трёхлетки Отти и Делайла всегда делают всё наоборот. Они любят намазывать еду на одежду вместо того, чтобы помещать её внутрь себя.

<p>Фото: © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/father_of_daughters/" target="_blank">father_of_daughters</a></p>

Или обижаться на папу за то, что он тащит в руках покупки на всю семью вместо того, чтобы тащить... Всю семью.

<p>Фото: © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/father_of_daughters/" target="_blank">father_of_daughters</a></p>

Старшие дочери уже понимают, какой это праздник, когда близняшки наконец-то уснули. Правда, лучше отмечать это событие по-тихому.

<p>Фото: © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/father_of_daughters/" target="_blank">father_of_daughters</a></p>

Пять женщин в доме — это значит, что волосы разбросаны по всему дому. Наверное, Саймон даже обрадуется, если дочери вдруг решат побриться налысо.

<p>Фото: © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/father_of_daughters/" target="_blank">father_of_daughters</a></p>

Он часто обращается к подписчикам с вопросами. Например, просит женщин объяснить, почему от любви до ненависти между его дочерьми один шаг.

<p>Фото: © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/father_of_daughters/" target="_blank">father_of_daughters</a></p>

Или почему, когда он предлагает на выбор два фильма, "Крепкий орешек" или "Индиана Джонс", дочери выбирают "Историю игрушек" и прячут от него пульт.

<p>Фото: © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/father_of_daughters/" target="_blank">father_of_daughters</a></p>

Саймон рассказывает, что если у тебя четыре дочери, то все ящики и шкафы в доме забиты пупсами всех форм и размеров.

<p>Фото: © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/father_of_daughters/" target="_blank">father_of_daughters</a></p>

А лучший способ заставить девочек посидеть спокойно хотя бы час — это устроить на дому маникюрный салон. Даже если главным его клиентом будешь ты.

<p>Фото: © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/father_of_daughters/" target="_blank">father_of_daughters</a></p>

Несмотря на все трудности, Саймон обожает дочерей. И морально готовится к ещё большему хаосу, который наступит, когда девочки станут подростками.

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