Суровая правда о том, каково это быть отцом четырёх дочек: фото не для слабаков

Саймон Хупер ведёт в "Инстаграме" блог о жизни с пятью женщинами, четыре из которых всё еще ходят пешком под стол — и порой превращают его жизнь в хаос.

Саймон почти каждый день документирует победы и поражения, с которыми сталкивается его большая семья. И не боится рассказывать о трудностях отцовства.

Например, перед тем как сделать эту фотографию, он попросил близняшек не брызгаться, потому что мама будет ругаться, что вся ванная залита водой.

Но трёхлетки Отти и Делайла всегда делают всё наоборот. Они любят намазывать еду на одежду вместо того, чтобы помещать её внутрь себя.

Или обижаться на папу за то, что он тащит в руках покупки на всю семью вместо того, чтобы тащить... Всю семью.

Старшие дочери уже понимают, какой это праздник, когда близняшки наконец-то уснули. Правда, лучше отмечать это событие по-тихому.

Пять женщин в доме — это значит, что волосы разбросаны по всему дому. Наверное, Саймон даже обрадуется, если дочери вдруг решат побриться налысо.

Он часто обращается к подписчикам с вопросами. Например, просит женщин объяснить, почему от любви до ненависти между его дочерьми один шаг.

Или почему, когда он предлагает на выбор два фильма, "Крепкий орешек" или "Индиана Джонс", дочери выбирают "Историю игрушек" и прячут от него пульт.

Саймон рассказывает, что если у тебя четыре дочери, то все ящики и шкафы в доме забиты пупсами всех форм и размеров.

А лучший способ заставить девочек посидеть спокойно хотя бы час — это устроить на дому маникюрный салон. Даже если главным его клиентом будешь ты.

Несмотря на все трудности, Саймон обожает дочерей. И морально готовится к ещё большему хаосу, который наступит, когда девочки станут подростками.