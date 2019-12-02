Отцу надоело ждать, и он пообещал 300 свиней любому, кто возьмёт замуж его дочь

24-летняя Чжан Чжиюань из китайской провинции Хэнань всё еще не обзавелась второй половиной. И её родственники решили ускорить процесс.

Три года назад Чжан закончила университет и вернулась в родной город, чтобы помогать родителям. Её семья разводит свиней, и девушка тоже решила реализовать себя на этом поприще. Утром она торгует мясом на рынке, потом чистит загоны и кормит животных, пишет Sin Chew Daily.

Однако окружающие считают такое занятие непрестижным. А родственники надеются, что выпускница вуза одумается и вернётся в большой город, где найдёт хорошую работу с высокой зарплатой. Но есть ещё одна проблема: девушке уже 24, её сестра замужем, а она нет. Поэтому Папа Чжан решил взять дело в свои руки и пообещал любому, кто укротит строптивую дочку и женится на ней, 300 замечательных чёрных свиней.

При этом девушка хороша собой и мужским вниманием совсем не обделена. Она может считаться завидной невестой, ведь сейчас в Китае наблюдается рост цен на свинину. Но у самой Чжан свой взгляд на вещи: китаянка не хочет оставлять родителей, а работу зазорной не считает. Также красавица отметила, что у неё нет каких-то особых требований к избраннику — пусть он хотя бы сможет поднять вес, равный половине свиньи.

Люди думают, что разведение свиней — это недостойное занятие и что это очень просто. Но я не согласна с этим. Мне приходилось применять полученные в университете знания на этой работе Чжан Чжиюань

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