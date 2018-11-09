Оуэн Уилсон отказался от новорождённой дочери, несмотря на доказанное отцовство

Читайте также

Оуэн Уилсон отказался от новорождённой дочери, несмотря на доказанное отцовство

2737
Актёр уже воспитывает двоих сыновей от разных женщин. При этом ни с одной из них он не состоял в браке.

Оуэн Уилсон отказывается от встречи с собственной дочкой, которая родилась три недели назад. 49-летний актёр прошёл тест на отцовство, который доказал их родство, однако этого оказалось недостаточно. Мужчина также отказался от совместной опеки над ребёнком вместе с его матерью Варуни Вонгсвиратес, сообщает Us Weekly.

<p>Фото © Соцсети</p>

Малышка, к слову, копия Оуэна. У неё светлая кожа, светлые волосы и голубые глаза. Уилсон даже не пытался связаться с Варуни после того, как она родила, или во время беременности, несмотря на то что они встречались почти пять лет

Источник

Посмотреть эту публикацию в Instagram

❤️

Публикация от Varunie (@varunie)

Тем временем актёр уже воспитывает двух сыновей — семилетнего Роберта и четырёхлетнего Финна. Оба мальчика родились от разных женщин. В недавнем интервью Оуэн признался, что обожает своих детей и не может дождаться, чтобы увидеть, какими они вырастут. Кроме того, он оказывает серьёзную материальную поддержку их матерям.

<p>Фото © Instagram</p>

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×