Оуэн Уилсон отказался от новорождённой дочери, несмотря на доказанное отцовство

Актёр уже воспитывает двоих сыновей от разных женщин. При этом ни с одной из них он не состоял в браке.

Оуэн Уилсон отказывается от встречи с собственной дочкой, которая родилась три недели назад. 49-летний актёр прошёл тест на отцовство, который доказал их родство, однако этого оказалось недостаточно. Мужчина также отказался от совместной опеки над ребёнком вместе с его матерью Варуни Вонгсвиратес, сообщает Us Weekly.

Малышка, к слову, копия Оуэна. У неё светлая кожа, светлые волосы и голубые глаза. Уилсон даже не пытался связаться с Варуни после того, как она родила, или во время беременности, несмотря на то что они встречались почти пять лет Источник

Тем временем актёр уже воспитывает двух сыновей — семилетнего Роберта и четырёхлетнего Финна. Оба мальчика родились от разных женщин. В недавнем интервью Оуэн признался, что обожает своих детей и не может дождаться, чтобы увидеть, какими они вырастут. Кроме того, он оказывает серьёзную материальную поддержку их матерям.