Учёные показали, как будет выглядеть человек спустя 20 лет работы в офисе

Не секрет, что работа в офисе влечёт за собой серьёзные проблемы со здоровьем. Сейчас у этого заявления появилось впечатляющее визуальное подтверждение. Учёные представили Эмму — модель девушки, которая всю жизнь провела в роли офисного планктона.

Чтобы проиллюстрировать опасность неподвижной сидячей работы, британские учёные во главе с экспертом по поведению Уильямом Хайэмом создали модель офисного работника в полный рост. Так, по их мнению, будет выглядеть человек, который 20 лет проработал в офисе.

В будущем работники будут страдать от проблем со здоровьем ничуть не меньше тех, что трудился ещё до промышленной революции Уильям Хайэм

Чтобы предотвратить неприятное будущее, Уильям написал новый отчёт под названием "Коллега будущего", в котором даются рекомендации по улучшению осанки и другие советы вроде регулярных перерывов на прогулки, пишет Metro.

Модель Эммы была разработана на основе результатов исследований Хайэма. Как у человека, проведшего большую часть своей жизни, сидя перед компьютером, осанка её нарушена, а живот, мягко говоря, немаленький. Девушка не избежала варикозного расширения вен и сухих красных глаз. Из-за искусственного света кожа модели бледная, а уши и нос — волосатые. Всё из-за некачественного воздуха.

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