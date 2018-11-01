Камеры сняли, как инструктор спас курсанта от брошенной им же самим гранаты

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Камеры сняли, как инструктор спас курсанта от брошенной им же самим гранаты

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В Сети появилось видео, снятое в авиационной академии Военно-воздушных сил Китая. На кадрах курсант пытается перекинуть ручную гранату через ограждение, но допускает ошибку, которая могла бы стать фатальной, сообщает Metro.

К счастью, рядом с курсантом оказался опытный инструктор Сюй Хао. Мужчина мгновенно оценил ситуацию и утащил парня в окоп за несколько секунд до взрыва гранаты.

Позже офицер объяснил журналистам, что неопытный курсант просто не сумел рассчитать угол броска. Себя мужчина героем не считает — по его словам, он просто действовал по инструкции.

<p>Фото: Metro</p>

Отметим, что эффективный радиус поражения брошенной курсантом гранаты составляет более шести метров. Если бы не молниеносная реакция инструктора, оба военнослужащих могли получить серьёзные травмы.

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