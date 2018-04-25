Чтобы охота была удачной. Выбираем экипировку правильно

23 апреля закрылся весенний охотничий сезон в Московской области, но во многих российских регионах сезон охоты на пернатых продлится до конца апреля и даже в мае.

Как правильно выбирать экипировку, Лайфу рассказал охотник с большим стажем, почётный член московского общества охотников и рыболовов Юрий Сегеда. Вместе с ним мы отправились на рынок "Садовод" — ведь там можно найти снаряжение на любой вкус и кошелёк. В этом деле, как говорят специалисты, нет мелочей.

Одежда

Правильно подобранная одежда для охотника — гарантия комфорта. На рынке "Садовод" можно легко заблудиться среди многообразия амуниции для охотников и рыболовов. Но специалист не растерялся перед длинными рядами с многочисленными вешалками обмундирования для настоящих мужчин.

— Есть выражение "одежда по слоям", — говорит Юрий. — Современные охотники надевают термобельё как первый слой защиты, чтобы отвести влагу от тела.

Мы с Юрием идём по "Садоводу" мимо стендов — глаза разбегаются. Хорошо, когда рядом специалист: он тотчас показал нам вариант, на который не сразу можно обратить внимание. Например, термобельё в крупную сетку. Сразу и не поймёшь, как оно может сохранять тепло. Но Юрий объяснил, что это один из лучших вариантов для охоты и рыбалки, когда петли необычной кофты помогают регулировать теплообмен охотника.

Оригинальные, а главное — полезные и практичные вещи можно найти не везде. Большая удача, когда всё нужное можно встретить в одном месте, как на "Садоводе", чтобы не тратить время на поездки.

Дальше начинается "капуста". На термобельё нужно надеть фуфайку из флиса — она держит тепло.

Затем очередь куртки. Лучше, если она будет сделана из современных мембранных тканей, которые выпускают пар от тела и не пропускают холод и влагу снаружи. Но минусы в таких тканях тоже есть. За ними нужен особый уход. К тому же они боятся огня.

При этом важно, чтобы куртка была удобной и не стесняла движений. Например, когда охотник вскидывает ружьё, рукам должно быть в одежде свободно. Ещё одно важное качество куртки — она должна быть непродуваемой. На рынке множество вариантов на любой вкус и кошелёк. Расцветку можно подобрать в зависимости от вкуса и задач на охоте. Для засады — есть куртки, раскрашенные под камыш. Для любителей военной тематики — верхняя одежда в стиле милитари.

На нашем проводнике и эксперте вся одежда ровного тёмно-зелёного цвета, которую он выбрал тут же.

— Посмотрите, а вот москитный костюм — незаменимая вещь на природе.

Юрий показывает на манекене прозрачную сетчатую накидку.

— Он пригодится, например, во время осенней охоты на уток. Комары не кусают, клещам меньше возможности проникнуть к телу, — рассказывает Юрий Сегеда. — Бывает, даже репелленты не помогают. Я помню случай, когда мы возвращались с охоты в Шатуре. А там болото и комары, которые висели тучей над нами. Нас спасли только такие костюмы.

Специалист на месте показывает, какие ещё варианты защиты, и не только от насекомых, бывают. На стендах магазина головы манекенов демонстрируют разные повязки, накидки и другие невообразимые головные уборы, которые призваны защищать кожу от холода и насекомых.

Обувь

К обуви требования такие же, как и к одежде. Должно быть легко, комфортно, сухо и тепло.

По мнению специалиста, для охоты прекрасно подходит обувь из вспененной резины — она мягкая, лёгкая и очень тёплая. Это один из самых удобных вариантов. Правда, есть единственный недостаток: такая обувь легко может испортиться, например, её может проколоть сучок.

По словам специалиста, не обязательно выкладывать круглую сумму за товары от иностранных производителей. Здесь же, на полках павильона, можно найти и отечественную обувь, которая ничем не уступает своим заграничным аналогам, а по цене гораздо приятнее.

Берцы тоже подойдут, главное, чтобы они дышали (то есть должны быть из натуральных материалов) и сохраняли тепло. Выбор армейских ботинок здесь широкий. Можно найти как классический дизайн, так и модные варианты из современных материалов.

И даже к носкам нужно относиться внимательно.

— Для современного охотника термоноски, которые отводят влагу, — незаменимая вещь. Но и про старые добрые шерстяные носки тоже не стоит забывать, — смеётся Юрий. — Они, наверное, никогда не уйдут со сцены. У меня есть и те, и другие.

Маскировка

К маскировке при охоте на птиц особых требований нет. Цель — слиться с ландшафтом. Например, если вокруг пожухлая трава, то цвет экипировки должен быть соответствующий.

— У меня есть маска, которую я сшил сам. Она спасает моё лицо от насекомых, и лицо не сияет как фонарь, — делится Сегеда.

В экипировке охотника нет мелочей. Всё должно быть продумано. Казалось бы, уж рюкзак — совсем простая вещь, но и его нужно подбирать с учётом длительности охоты. В павильоне глаза разбегаются от разнообразия заплечных сумок. На выбор — и большие, и маленькие.

— Например, если это ходовая охота на несколько дней и нужно на себе нести палатку, спальный мешок, оборудование, то каждый грамм скажет о себе, — объясняет Юрий. — Поэтому такой рюкзак должен быть поясной, с поддерживающей спинкой. Если охота однодневная, то рюкзак должен быть лёгким и удобным, не сковывающим движения.

По словам специалиста, начинающие охотники обычно выбираются на однодневную охоту. С ночёвкой едут уже те, кто имеет определённый опыт. На рынке раскинулся настоящий палаточный городок. Можно подобрать и сразу увидеть в деле и палатки, и спальники. Тут же продаются газовые горелки, баллоны. Немного фантазии, и можно представить себя на природе, где проживёшь с абсолютным комфортом, всего лишь один раз совершив правильную закупку оборудования.

— Спальник нужно выбирать такой, чтобы внутри была натуральная ткань, — поясняет специалист. — На природе, чтобы не рубить дрова, мы пользуемся газовым баллоном. Так и кушать готовим, и пожарную безопасность соблюдаем.

По словам Юрия, люди, которые грамотно и разумно ведут охоту, бережно относятся к природе.

— Многие негативно относятся к охотникам. Но мы поддерживаем популяцию охотничьих зверей — кормим их, помогаем. Потому что не будет популяции — не будет и охоты, — говорит специалист.