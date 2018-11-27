Жуткое видео падения собак с обрыва переполнило чашу терпения противников охоты

Камера засняла трагический момент падения нескольких собак со скалы во время охоты на оленя. Инцидент произошёл недалеко от деревни Эрреуэла в испанской провинции Касерес. Видео вызвало резонанс в социальных сетях.
Судя по всему, охотник не сразу понял, что его питомцы попали в ловушку. На видео слышно, как свидетель произошедшего кричит ему о том, что собаки срываются вниз. Всего с обрыва упало восемь собак. Позже ветеринары отвезли их в клинику, предварительно осмотрев на месте. О состоянии животных ничего не сообщается.
После случившегося представители испанской общественности и зоозащитники разразились резкой критикой в адрес любителей охоты.
Людей, ответственных за это зверство, иначе как преступниками не назовёшь. Давайте покончим с этим раз и навсегда и накажем виновных
Пабло Иглесиас, лидер партии "Подемос"
И это вы называете любовью к животным?
Дани Ровира, комик
Президент Королевской испанской федерации охотников Анхель Лопес Маравер в свою очередь обвинил критиков в использовании видеозаписи для удовлетворения своих амбиций. Сами охотники назвали произошедшее "единичным случаем", который можно объяснить "инстинктивным поведением собак".
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