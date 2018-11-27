Жуткое видео падения собак с обрыва переполнило чашу терпения противников охоты

В Испании очевидец заснял на видео, как собаки срываются в пропасть во время охоты на оленя. После случившегося зоозащитники обрушились на охотников с критикой из-за жестокого обращения с животными. Те в свою очередь заявили, что инцидент мог произойти по вине самих собак.

Камера засняла трагический момент падения нескольких собак со скалы во время охоты на оленя. Инцидент произошёл недалеко от деревни Эрреуэла в испанской провинции Касерес. Видео вызвало резонанс в социальных сетях.

Судя по всему, охотник не сразу понял, что его питомцы попали в ловушку. На видео слышно, как свидетель произошедшего кричит ему о том, что собаки срываются вниз. Всего с обрыва упало восемь собак. Позже ветеринары отвезли их в клинику, предварительно осмотрев на месте. О состоянии животных ничего не сообщается.

После случившегося представители испанской общественности и зоозащитники разразились резкой критикой в адрес любителей охоты.

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Президент Королевской испанской федерации охотников Анхель Лопес Маравер в свою очередь обвинил критиков в использовании видеозаписи для удовлетворения своих амбиций. Сами охотники назвали произошедшее "единичным случаем", который можно объяснить "инстинктивным поведением собак".

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