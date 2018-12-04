Опубликовано удалённое видео с истерикой жены Павла Мамаева

На записи девушка в слезах рассказывает, как её муж переписывается с некой особой и угрожает заблокировать её в соцсетях.

Эта история была бы похожа на миллионы других из серии "милые бранятся", если бы всё это не происходило с семьёй Павла Мамаева, который сейчас находится под арестом. Судя по всему, у футболиста теперь проблемы не только с законом, но и в личной жизни.

Информация о том, что Павел Мамаев разводится со своей женой Аланой, поступала и раньше: как правило, инициатором подобных слухов становилась сама девушка, но каждый раз она же брала свои слова обратно. На этот раз её истерика попала на видео. Алана вела трансляцию, которую позже удалила.

Эти дни я на него орала. А сегодня он опять с ней переписывается. Я ему говорю: "Я тебя люблю, я тебя жду!" А он мне: "Где дети?" Алана Мамаева

Алана в слезах заявила, что Мамаев за её спиной общается с Алесандрой из Вильнюса.