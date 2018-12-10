Мамаева показала видео, на котором её муж кладёт голову любовницы на колени

Читайте также

Мамаева показала видео, на котором её муж кладёт голову любовницы на колени

2314
Девушка призналась, что могла бы простить футболиста ради детей, но он сам всё испортил.

Алана Мамаева обнародовала видео, на котором её супруг запечатлён в компании любовницы в той самой кофейне, где произошла драка с начальником департамента Минпромторга Денисом Паком. Судя по всему, пара не скрывала своих чувств, поэтому они спокойно целовались на глазах у друзей.

Алана призналась, что была готова простить Павла, несмотря на многочисленные измены, но он сам всё испортил.

Я думала, что человек поменяется и всё осознает. Но когда я поняла, что он её любит, и его фраза "И тебя тоже люблю"… Стоит ли биться за человека, который выбирает между проституткой и мной?

Алана Мамаева

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/alana_mamaeva/?hl=ru" target="_blank">alana_mamaeva</a></p>

Алана также рассказала, что незадолго до конфликта 27-летняя Александра Фомина приехала в Москву к полузащитнику "по вызову". Соперница находится в разводе и воспитывает в одиночестве четырёхлетнего сына. По словам Аланы, девушка начала встречаться с её мужем только ради денег.

Он снял девушку в борделе полгода назад. Это ходячая грязь, которая с 16 лет продаёт своё тело. Зная, что она проститутка, зная, что ей нужны только бабки от него, он говорит, что он её любит

Алана Мамаева

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/alana_mamaeva/?hl=ru" target="_blank">alana_mamaeva</a></p>

5 декабря Тверской суд Москвы продлил срок ареста Кокорину и Мамаеву до 8 февраля. Фигурантам дела предъявлены обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство". В октябре они и их приятели избили в центре столицы водителя ведущей одного из федеральных телеканалов, а после этого напали на посетителей кафе.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×