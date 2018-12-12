Жена Мамаева простила ему измену, за которую он и не собирался извиняться

Жена футболиста Павла Мамаева вновь передумала разводиться с супругом после новостей о его измене. На своей странице в "Инстаграме" девушка заявила, что муж ей всегда нужен и вместе они поднимутся с нуля.

Несколько дней назад Алана Мамаева появилась в эфире телеканала НТВ, где показала видео, подтверждающее измену Павла. На кадрах футболист обнимает любовницу, а та кладёт голову ему на колени. Алана сообщила, что не видит смысла бороться за любовь человека, который предпочёл ей "проститутку".

Стоит ли биться за человека, который выбирает между проституткой и мной? Алана Мамаева

Тем не менее, судя по комментариям на собственной странице в "Инстаграме", жена футболиста уже успела изменить мнение. В ответ на вопрос подписчика девушка сообщила, что Павел ей всё-таки нужен.

Похоже, обида Аланы Мамаевой на мужа была недолгой и она по-прежнему готова ждать мужа из тюрьмы — конечно, если он всё-таки решит выбрать её.

Мамаева показала видео, на котором её муж кладёт голову любовницы на колени