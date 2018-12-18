Жена Мамаева призвала 100 тыс. подписчиков приезжать к Бутырке, где сидит её муж

Жена Павла Мамаева призвала всех неравнодушных приезжать к Бутырке, где сейчас находится футболист, чтобы высказать своё мнение о происходящем. Сама Алана назвала содержание супруга под стражей бредом и позором стране.

После того как суд продлил арест Кокорина и Мамаева до восьмого февраля, жена последнего вышла в прямой эфир "Инстаграма" с обращением к подписчикам. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Super.

Ну это уже просто бред. За что их там держать столько времени? <...> Это просто позор нашей стране Алана Мамаева

Ранее Павел Мамаев попросил суд позволить ему встретить Новый год с семьёй. Футболист отметил, что нет никаких причин и дальше держать его под стражей.

Прошу суд позволить мне встретить Новый год с моими детьми, с моей семьёй в домашнем очаге Павел Мамаев

Напомним, что сейчас Павел всеми силами пытается вернуть доверие супруги и даже написал ей романтичное письмо из СИЗО, а также прислал букет. И, судя по всему, Алана намерена сохранить брак и забыть про видео, на котором футболист обнимается с любовницей.

Мамаева показала видео, на котором её муж кладёт голову любовницы на колени