СМИ: Актёр сериала "Мажор" Павел Прилучный избил жену, заперев её в доме

Согласно информации, поступившей от анонимного источника в правоохранительных органах, накануне праздников Агату Муцениеце избил муж. В полицию обратилась пиар-менеджер актрисы Мариам Халилова, которая сообщила, что актёр поднимает руку на жену, и попросила принять меры.
Девушка по телефону рассказала, что Агату избивает её муж Павел. Он закрыл жену дома и не выпускает
Источник в правоохранительных органах
Сама Агата Муцениеце отказалась от медицинской помощи и не стала фиксировать побои. Сейчас никак не комментирует ситуацию. Молчание хранит и Павел Прилучный, но его агент не стала опровергать информацию об избиении, хотя и не дала никаких комментариев. Интересно, что Мариам Халилова уже опровергла информацию о звонке в полицию и пообещала разобраться в ситуации.
Напомним, что проблемы в отношениях Павла и Агаты начались ещё летом. Супруги даже разъехались, но затем помирились, заявив, что не могут жить друг без друга.
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