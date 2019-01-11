СМИ: Актёр сериала "Мажор" Павел Прилучный избил жену, заперев её в доме

Известный российский актёр Павел Прилучный избил свою супругу — актрису и модель Агату Муцениеце. Инцидент в подмосковном посёлке Трувиль произошёл накануне Нового года, но известно о нём стало лишь сейчас, сообщает издание "Стархит".

Согласно информации, поступившей от анонимного источника в правоохранительных органах, накануне праздников Агату Муцениеце избил муж. В полицию обратилась пиар-менеджер актрисы Мариам Халилова, которая сообщила, что актёр поднимает руку на жену, и попросила принять меры.

Девушка по телефону рассказала, что Агату избивает её муж Павел. Он закрыл жену дома и не выпускает Источник в правоохранительных органах

Сама Агата Муцениеце отказалась от медицинской помощи и не стала фиксировать побои. Сейчас никак не комментирует ситуацию. Молчание хранит и Павел Прилучный, но его агент не стала опровергать информацию об избиении, хотя и не дала никаких комментариев. Интересно, что Мариам Халилова уже опровергла информацию о звонке в полицию и пообещала разобраться в ситуации.

Напомним, что проблемы в отношениях Павла и Агаты начались ещё летом. Супруги даже разъехались, но затем помирились, заявив, что не могут жить друг без друга.