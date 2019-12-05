Участница "Мисс Земля" погибла в ДТП, и её муж в ужасе от произошедшего

Заниб Навид, которая в 2012 году выиграла корону "Мисс Пакистан", на прошедших выходных погибла в автомобильной аварии. Помимо самой девушки никто не пострадал.

Полиция штата Мэриленд, США, сообщила, что поздно ночью офицеры обнаружили перевёрнутый "мерседес" в районе Балтимор-авеню. Рядом с разбитым автомобилем лежало тело Заниб. Власти установили, что 32-летняя девушка врезалась в бордюр на повороте дороги, из-за чего машина перевернулась и вылетела на встречную полосу.

Помимо самой девушки в машине никого не было. Столкновения с другими автомобилями также удалось избежать. Заниб была объявлена мёртвой на месте происшествия. Алкоголь в крови не обнаружили. Девушка жила в городе Помона, штат Нью-Йорк, США. Ехать до дома ей оставалось чуть больше четырёх часов.

Её муж Али-Хайдер Шах, который на момент трагедии находился в Копенгагене, едва справляется с чувствами.

Моё сердце разбито... Мне теперь тебя не найти, моя любовь... Я просто выкрикиваю твоё имя... Ответь мне... Прошу, не уходи, ты не можешь бросить меня и этот мир!!! Пожалуйста, возвращайся... Почему Бог не забрал меня? Али-Хайдер Шах на своей странице в "Фейсбуке"

В 2011 году она окончила Университет Пейс в Нью-Йорке. А в 2012 году победила в конкурсе "Мисс Пакистан мир", который проходил в Канаде. Затем она представляла страну на конкурсе красоты "Мисс Земля", третьем по величине после "Мисс мира" и "Мисс Вселенная", сообщает People.

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