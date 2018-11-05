Модель перестаралась с костюмом Памелы Андерсон, и ей пришлось оправдываться

Модель Хейли Клаусон примерила образ секс-бомбы 90-х, отметив Хеллоуин в красном ПВХ-платье и с причёской в стиле "Спасателей Малибу".

23-летняя модель Хейли Клаусон в силу своей профессии привыкла к частой смене образов. Но в этот раз ей удалось удивить даже своих самых преданных фанатов. Гости звёздной вечеринки в Лас-Вегасе, посвящённой Хеллоуину, решили, что перед ними помолодевшая Памела Андерсон.

Блондинка надела красное платье из ПВХ, навевающее ассоциации с главной героиней сериала "Спасатели Малибу".

Тему 90-х продолжил характерный для того времени макияж. Приподнятая грудь модели напомнила поклонникам Памелу Андерсон, за что они любили её в молодости (и продолжают любить сейчас).

Бойфренд Хейли Клаусон выступил в роли бывшего мужа актрисы Томми Ли. Джулиан Эррера продемонстрировал публике свои татуировки, придя на вечеринку в простой белой майке.

Клаусон родилась и выросла в Калифорнии. В её портфолио — опыт работы с Gucci, Versace и Moschino. Карьера модели получила новый импульс после появления на обложке журнала Sports Illustrated.

Я начала карьеру в юном возрасте. Когда моё тело изменилось, все начали отказываться от работы со мной. Это продолжалось до тех пор, пока меня не пригласили сниматься в Sports Illustrated Хейли Клаусон

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