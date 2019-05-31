Сцена похищения из фильма "Борат" разрушила брак Памелы Андерсон с рокером

По сюжету фильма главный герой Борат выкрал Памелу Андерсон на глазах у изумлённых фанатов, чтобы увезти в Казахстан и сделать своей женой. Оказалось, что этот сценарный ход повлиял на личную жизнь звезды и за кадром.

Музыкант Кид Рок и звезда "Спасателей Малибу" то сходились, то расходились начиная с 2000 года. В 2006-м они наконец решили связать себя узами брака и сыграли роскошную свадьбу на яхте у берегов Сен-Тропе. А всего через четыре месяца объявили о разводе. Выяснилось, что на это решение повлияло участие Памелы Андерсон в съёмках фильма "Борат", сообщает Daily Beast.

Главный герой картины, журналист из Казахстана Борат Сагдиев (Саша Барон Коэн), путешествует по США, изучая культуру этой страны. В начале фильма, посмотрев "Спасателей Малибу", он с первого взгляда влюбляется в Памелу Андерсон. Актриса снялась в комедии "Борат" камео. По сюжету Борат пришёл на встречу, которую она организовала для поклонников, и попытался украсть её, следуя казахскому свадебному обычаю.

Поскольку фильм снят в псевдодокументальном жанре, практически все люди, появившиеся на экране, — не актёры. Саша Барон Коэн рассказал, что сцену похищения пришлось переснимать, потому что в первый раз за Боратом просто никто не побежал. И только на второй фанаты Памелы Андерсон отреагировали так, как хотелось съёмочной группе.

Именно во время второго дубля актриса получила травму челюсти — позже ей даже пришлось сделать операцию. Исполнитель роли Бората пошутил, что в тот день она потеряла две вещи: кусочек кости из челюсти и мужа. Дело в том, что, посмотрев картину, муж актрисы Кид Рок пришёл в бешенство. Он посчитал, что сцена вышла унизительной.