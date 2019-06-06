Памела Андерсон надела мини-платье, случайно показав, что время не щадит никого

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Памела Андерсон надела мини-платье, случайно показав, что время не щадит никого

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Фото © instagram/pamela_anderson_fanpage_sweden

Актриса отправилась в парижский клуб на шоу Bionic Show Girl в обществе своего кавалера.

Модель предстала на красной дорожке в коротком платье на тонких лямках, которое открывало взгляду её фигуру. Образ дополняли маленькая сумочка и туфли на высоком каблуке, а белые уложенные локоны падали на спину.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/morecelebrities.ru/" target="_blank"><strong>morecelebrities.ru</strong></a></p>

Но хотя платье Памелы блестело, а улыбка сияла, сама она уже утратила былой лоск. Поклонники с горечью отметили, что красивейшая актриса, постеры с которой украшали стены и мальчишек, и девчонок, тоже постарела. Возможно, настолько сильным изменениям кожи способствовали и пластические операции — их наличие Андерсон не скрывала.

Боже, что с ней случилось?

simply_carnivore

Да, не очень. Всему своё время. Колени и ноги, да и остальное. Уже видно возраст

valja.54

Эх, Памелка, всё, ты бабуля...

ilgizya

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/pamelaandersononline/" target="_blank"><strong>pamelaandersononline</strong></a></p>

Однако стоит отметить, что модели скоро исполнится 52 года. И ни возраст, ни внешние изменения не мешают её личной жизни, пишет Daily Mail. Сейчас Пэм встречается с 33-летним футболистом сборной Франции Адилем Рами.

<p>Фото © Abaca press / Splash News</p>

Он мне очень дорог, мы хорошо ладим. Кто знает, как долго это продлится, но пока можно просто наслаждаться жизнью

Памела Андерсон

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