Игры разума. Как природа заставила нас забывать сны

Учёные Нагойского университета в Японии открыли новый, ранее не изученный механизм работы мозга. Оказывается, есть группа клеток, которые производят концентрирующий гормон меланин (или МСН). Он не даёт людям запоминать сновидения.

Контрольная чистка

В ходе исследования был проведён опыт на грызунах. Учёные уделили особое внимание гипоталамусу. Этот отдел промежуточного мозга контролирует эндокринную и вегетативную нервную системы организма. В нём расположены клетки, производящие МСН.

Одной группе грызунов во время фазы быстрого сна активизировали в мозге клетки МСН, в результате чего животные хуже узнавали ранее изученное. А мыши, у которых клетки МСН были выключены, напротив, показали лучшие результаты тестов на память.

Учёные заявляли, что сновидения появляются во время фазы быстрого сна, когда клетки МСН активны. Деятельность этой группы клеток препятствует хранению сновидений, и мы забываем о наших снах. Учёные сделали вывод, что механизм удаления информации у людей напоминает мышиный.

Как запомнить сон

По мнению руководителя Центра медицины сна МГУ Александра Калинкина, открытый механизм — один из тысячи возможных алгоритмов.

— Чтобы подтвердить это открытие, необходимо, чтобы одна, а лучше несколько независимых научно-исследовательских групп повторили этот эксперимент, — объясняет сомнолог.

По его словам, запоминание зависит от того, как часто за ночь просыпается человек и как активируется его сознание во время сна. Сновидения запоминаются в тот момент, когда спящий пробуждается.

— Когда мы спим, мы видим в сотню раз больше сновидений, чем запоминаем. Всё потому, что мы ночью не просыпаемся. Также это зависит от эмоциональности самого сновидения. Если это очень яркое сновидение, мы его запомним на всю жизнь, — рассказывает Калинкин.

Сомнолог привёл в пример одного из главных исследователей сна, профессора Мишеля Жуве во Франции. Перед сном он клал на прикроватную тумбочку бумагу и карандаш, а по пробуждении сразу записывал сновидение, хотя бы кратко, после чего снова засыпал.

— Действительно, это помогает восстановить сновидение. Если мы его проскальзываем, вспомнить его очень сложно, — рассказывает Калинкин. — Пока нет других способов фиксировать сновидения. Сейчас это можно делать только со слов человека, который может сам не замечать, как смешивает реальный сон и плоды своей фантазии.

Мозг остаётся самым неизученным органом человека, так что у учёных впереди ещё много работы.