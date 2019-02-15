Пуговка уже не "папина дочка" и встречается с парнем полгода. Вот их история

17-летняя актриса, которая стала известна благодаря роли младшей сестры в сериале "Папины дочки", рассказала, как завязывались её отношения с новым бойфрендом.

Катя преуспела не только в области кино. Значительную часть своего времени девушка отдаёт фигурному катанию, которым занимается уже несколько лет. На катке Пуговка и познакомилась со своим вторым, по её словам, возлюбленным — Василием. Но любовь вспыхнула не сразу, всё началось с дружбы, пишет starhit.ru. Но теперь Катя уверена, что именно этот парень сделает её по-настоящему счастливой.

Это не была любовь с первого взгляда, ведь Вася катается со мной в паре больше 4 лет. Просто в какой-то момент поняли, что интересно вместе проводить время не только на льду. Стали встречаться чаще, в итоге дружеская история переросла в нечто большее Екатерина Старшова

А ранее Екатерина писала у себя в инстаграме, насколько сильны и серьёзны их чувства. При этом на начальной стадии отношений девушка предпочитала не афишировать свою привязанность. Только в сентябре 2018-го она впервые выложила совместный ролик с Василием.

Так странно осознавать, что знаешь человека с самого глубокого детства, дружишь с ним, ездишь на тренировки и соревнования, а в итоге он настолько западает в твоё сердце, что становится трудно дышать, когда его нет рядом... Екатерина Старшова

Не обошлось в отношениях и без неприятных сюрпризов. После распространившихся слухов о беременности Пуговке пришлось убеждать поклонников, что она не ждёт ребёнка — это всего лишь домыслы. На первом месте у девушки сейчас учёба и настолько молодой мамой она становиться не планирует.