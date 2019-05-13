"Пацанка" из "Папиных дочек" сменила имидж, побрившись налысо перед камерами

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"Пацанка" из "Папиных дочек" сменила имидж, побрившись налысо перед камерами

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Гиф © Instagram/melnikovadsh

Вчера Дарья Мельникова неслабо шокировала своих поклонников, выложив видео в "Инстаграме". Там звезда "Папиных дочек" катается на скейте, гуляет по городу, танцует и, самое главное, сбривает свои длинные красивые волосы.

Судя по посту Даши, видео получило название "Обнуление", а в его создании участвовала целая команда: стилист, визажист, режиссёр-постановщик — он же и монтажёр. Видео вышло очень стильным, но фанатов больше взволновала новая причёска актрисы. В комментариях пользователи "Инстаграма" в подавляющем большинстве высказали одобрение такого поступка Даши.

Сумасшедшая женщина👍

Пользователь "Инстаграма"

Это охренительно! Хотела написать другое слово, но боюсь, это прочитают дети)) Даша! Это агонь!!🔥😍

Пользователь "Инстаграма"

Смотрится очень crazy🔥 Чувствуется, что твоё))) На шаг ближе к себе🙌

Пользователь "Инстаграма"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/melnikovadsh/" target="_blank"><strong>melnikovadsh</strong></a></p>

В комментариях под видео девушка отметила, что новая причёска нравится и ей самой, и её мужу — Артуру Смольянинову, а также пошутила, что теперь мимо шампуней она проходит с гордо поднятой головой.

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