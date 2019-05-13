"Пацанка" из "Папиных дочек" сменила имидж, побрившись налысо перед камерами

Судя по посту Даши, видео получило название "Обнуление", а в его создании участвовала целая команда: стилист, визажист, режиссёр-постановщик — он же и монтажёр. Видео вышло очень стильным, но фанатов больше взволновала новая причёска актрисы. В комментариях пользователи "Инстаграма" в подавляющем большинстве высказали одобрение такого поступка Даши.
Сумасшедшая женщина👍
Пользователь "Инстаграма"
Это охренительно! Хотела написать другое слово, но боюсь, это прочитают дети)) Даша! Это агонь!!🔥😍
Пользователь "Инстаграма"
Смотрится очень crazy🔥 Чувствуется, что твоё))) На шаг ближе к себе🙌
Пользователь "Инстаграма"
В комментариях под видео девушка отметила, что новая причёска нравится и ей самой, и её мужу — Артуру Смольянинову, а также пошутила, что теперь мимо шампуней она проходит с гордо поднятой головой.
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