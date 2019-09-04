Пуговка из "Папиных дочек" определилась с профессией и разбила сердца фанатов

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Фото © Instagram/ekstarshova

17-летняя Екатерина Старшова уже не та озорная Пуговка, которую полюбили многие зрители. Девушка выросла и выбрала для себя серьёзную профессию.

Недавно Катя поделилась с подписчиками своей радостью. Она получила высокие баллы на ЕГЭ. Химию и биологию девушка сдала на 100 баллов, а русский язык — на 94. А теперь стало известно, какому вузу Старшова отдала предпочтение и на какую специальность пал её выбор.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B16Ay-vJzIl/" target="_blank">toosad_katerinas</a></p>

Пуговка, как того ждали многие поклонники, в итоге решила не связывать себя с актёрским ремеслом или шоу-бизнесом. Екатерина поступила в МГУ на факультет фундаментальной медицины, пишет КП. На своей второй страничке девушка опубликовала снимок на фоне университета и подписала: "Подрастающий аптекарь #ффммгу".

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/B16Ay-vJzIl/" target="_blank">toosad_katerinas, </a><a href="https://www.instagram.com/ekstarshova/" target="_blank">ekstarshova</a></p>

Конечно, часть поклонников звезды такой выбор довольно сильно расстроил. Они до последнего надеялись, что Катя передумает и вернётся в сферу кино. Однако многие пожелали своей любимице удачи, радуясь, что она выросла достойной и умной девушкой.

Ты молодец, в МГУ не каждый может поступить

miijuice

А как же роли в кино?

dobroe281

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/ekstarshova/" target="_blank">ekstarshova</a></p>

Зачем ты повзрослела?!

nikita_mir0n0v

Пуговка уже не "папина дочка" и встречается с парнем полгода. Вот их история

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