Отец отправил трёхлетнюю дочку на занятия, не догадываясь, что он на неё надел

У семи нянек дитя без глазу, а у одного отца, по-видимому, дитя без штанов. Отец отправил маленькую дочь на занятия музыкой в трусиках для приучения к горшку и не заметил ничего странного.

На этой неделе Элайза Фридлендер, мама трёхлетней Бруклин, была вынуждена отправиться на работу пораньше. Поэтому все обязанности по сбору детей легли на её мужа. Брэд с лёгкостью справился с задачей, о чём написал своей возлюбленной в СМС: "Уже приготовил омлет для девочек и готовимся к выходу".

Но в разгар рабочего дня Элайза получила сообщение со странными фотографиями её дочери, сообщает Today. На снимках девочка стояла, одетая лишь в футболку, кроссовки и... трусы.

Фотографии ничего не подозревающей Элайзе отправила Мелисса, мама ребёнка, который ходит на занятия вместе с Бруклин, после того как посоветовалась с бабушкой девочек, которая приглядывала за ними на занятиях.

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Конечно, Элайза очень хотела узнать, как вышло, что их дочь пришла на занятия в нижнем белье. В забавной переписке она говорит мужу, что он отправил их ребёнка на занятия в нижнем белье. Ей даже пришлось уточнить, какую именно дочь.

Ну а пока мама пыталась разобраться с горе-отцом, бабушка быстро решила ситуацию, позаимствовав шорты у старшей сестры Бруклин.

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