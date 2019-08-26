Кисть для макияжа, которую девушка одолжила у подруги один раз, вызвала паралич

К ужасным последствиям привело решение 31-летней Джо Джилкрайст из Квинсленда, Австралия, замаскировать небольшой прыщик чужой косметической кистью. Но ведь так не хотелось, чтобы вечер с подружками пошёл под откос...

Беда в том, что Джо не знала: у её подруги есть небольшой нарыв, другими словами, самый мерзкий рассадник вредных бактерий. И ничего бы не случилось, не реши Джо замазать именно прыщик — так через повреждение в коже бактерии, а именно золотистый стафилококк, попали в организм женщины, пишет The Sun.

Вскоре Джо начала беспокоить боль в спине, причём настолько сильная, что молодая мама, недолго думая, обратилась в больницу. И смертельный диагноз врачей привёл её в ужас — именно тогда ей рассказали о стафилококке и посоветовали ни на что не надеяться. После операции на спине стало понятно, что Джо жить будет, но не так, как прежде.

В результате я оказалась парализована от груди и ниже. Мне сказали, что я никогда не буду ходить, но нет. Так моя история не закончится! Джо Джилкрайст

Спустя год изматывающей физиотерапии и усиленных тренировок Джо удалось встать на ноги. Она признаётся, что ей придавал сил её маленький сын Томми. Глядя на него, Джо понимала, что ей ни за что нельзя сдаваться — хотя бы ради него.

Боль в шее оказалась страшной болезнью, и в то же утро девушку парализовало