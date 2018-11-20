Экстремалы сняли гибель друга, у которого не раскрылся парашют

На кадрах видно, как двое мужчин прыгают со скалы, но парашют раскрывается лишь у одного из них. После падения на заднем плане слышны крики и вопрос "Ты в порядке?", который остался без ответа.
На место случившегося были срочно вызваны спасатели и полиция. К несчастью, помочь экстремалу они не сумели — вскоре мужчина был объявлен мёртвым. Отметим, что в 2013 году на том же месте и по той же причине разбился парашютист из Швеции.
Сейчас полиция Португалии проверяет обстоятельства гибели немца, но, вероятнее всего, его смерть будет объявлена несчастным случаем. С друзьями мужчины, которые стали свидетелями трагедии, работают психологи.
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