Парашютист снял на экшен-камеру, как ему чудом удалось выжить, врезавшись в дом

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Парашютист снял на экшен-камеру, как ему чудом удалось выжить, врезавшись в дом

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Фанат парашютного спорта из Бразилии Израиль Гимарайнш чуть было не распрощался с жизнью из-за любимого, но опасного хобби.

Видео с экшен-камеры, установленной на шлеме парашютиста, ужаснёт даже тех, кто увлекается экстремальными видами спорта. На кадрах видно, как подхваченного сильным порывом ветра Израиля несёт прямо к жилым домам, и парень ничего не может с этим поделать, сообщает The Sun.

В последний момент, чтобы смягчить удар, 28-летний парашютист выставляет вперёд руки. Оттолкнувшись от стены дома, он приземляется на заднем дворе. Крики ужаса сменяются радостным возгласом — ведь его прыжок мог закончиться гораздо хуже.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/israelguimaraess/" target="_blank">israelguimaraess</a></p>

Вряд ли Израиль планировал приземлиться посреди плотной застройки в жилом районе города Манауса. Наверняка он охотнее выбрал бы открытую местность, где его падение могли бы смягчить деревья или хотя бы трава. В таких экстремальных условиях парень чудом остался цел и невредим.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/israelguimaraess/" target="_blank">israelguimaraess</a></p>

Израиль занимается прыжками с парашютом не один год, причём прыгает вместе с друзьями. Но даже такой опытный спортсмен не всегда способен взять ситуацию под свой контроль. В тот день парень написал на своей странице в "Инстаграме", что жизнь — это величайший из даров.

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