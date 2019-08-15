Под Рязанью парашютист снял, как отчаянно спасался перед смертельным падением

Несчастный случай произошёл с Сергеем Безрученком из Минска, столицы Белоруссии, ещё 26 июля на аэродроме Крутицы. После неудачного приземления парня сразу доставили в больницу, где врачи две недели сражались за его жизнь. Но, увы, безуспешно.

35-летний маркетолог последние восемь лет жил в Дубае и работал в различных IT-компаниях. Парень очень увлекался экстремальными видами спорта, и эта любовь в итоге стоила ему жизни. В этот раз Сергей сделал всё, как обычно, парашют раскрылся, но во время приземления возникли какие-то проблемы. На кадрах видно всю безвыходность ситуации, в которую он попал, пишут "Сильные новости".

Парню удалось приземлиться, но он довольно сильно пострадал. Позже в больнице врачи диагностировали тяжёлую черепно-мозговую травму и переломы костей таза и ног. Две недели медики пытались помочь Сергею, но, к сожалению, у них ничего не вышло. Сергей Безрученок скончался 11 августа, не справившись с повреждениями.

Оператор, которого убило салютом, снял свои последние секунды жизни