"Я впервые прыгала с парашютом и слишком поздно поняла, что он не раскрылся"

Австралийка Эмма Кэри всегда мечтала прыгнуть с парашютом и в 2013 году отправилась в Швейцарию, чтобы осуществить мечту. Девушка даже не догадывалась, что вскоре окажется прикована к больничной койке, рассказывает Daily Mail.

Свой первый прыжок Эмма Кэри совершала вместе с инструктором. Девушка пришла в восторг от новых ощущений, но эйфория продлилась недолго.

Когда мы выпрыгнули, я испытала совершенно невероятное чувство ... свободное падение — это так безмятежно Эмма Кэри

Через некоторое время девушка начала подозревать, что что-то идёт не так. Земля приближалась, но парашют не раскрывался, а инструктор не отвечал на её вопросы.

Я спрашивала: "Почему мы летим вниз?" Земля приближалась, а парашют болтался где-то подо мной Эмма Кэри

Позже выяснилось, что парашют раскрылся не до конца и стропы задушили инструктора Эммы. Но в момент падения девушка об этом не знала — она просто понимала, что скоро умрёт.

Я думала: "Я скоро умру. Я на самом деле умру. Интересно, что значит быть мёртвым? Земля близко. Это последнее, что я когда-либо увижу" Эмма Кэри

Через мгновение Эмма почувствовала удар и поняла, что лежит на земле под телом инструктора. Девушка не потеряла сознание — она чувствовала жуткую боль, но прекрасно осознавала происходящее. Наконец, на место падения прибыла помощь — Эмме показалось, что до этого момента прошла целая вечность.

В больнице девушка узнала, что у неё сломаны позвоночник, крестец, таз и челюсть. Страшнее всего оказалась травма спины — медики уверяли пациентку, что она никогда не сможет встать на ноги. Кэри провела в больнице четыре месяца и уехала оттуда на инвалидной коляске.

Со временем девушка сумела восстановиться и начала ходить вопреки прогнозам медиков. Теперь врачи уверяют, что с возрастом ей придётся вернуться в инвалидную коляску. Впрочем, Кэри старается не думать об этом и жить на полную катушку. Девушка убеждена, что падение изменило её жизнь не только в худшую сторону.