Фото смешное, а ситуация страшная. Барбер сделал крутую рекламу, но прокололся

Не каждый может себе позволить обратиться к специалистам в сфере пиара. Некоторым приходится выкручиваться самостоятельно. Идея-то у этого парня была шикарная, но вот исполнение немного подкачало, пишет Insider.

23-летний Джейк Геймз из Техаса, США, выложил в "Твиттере" дерзкое предложение, желая привлечь в свою парикмахерскую побольше посетителей. К его посту были прикреплены два фото — с визиткой мастера и пришпиленным к ней презервативом. Подпись к посту гласила: "Такой подарочек будет идти в комплекте с каждой визиткой. Поверьте, он вам пригодится после того, как я над вами поработаю".

Однако пользователи соцсети такой ход не оценили и не постеснялись указать автору, где и в чём конкретно его неправота.

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Сложно сказать, было это ошибкой или рассчитанным риском, но пост Джейка Геймза набрал в соцсети 41 тысячу лаков и 10 тысяч ретвитов. И, судя по фото с работами парня, клиентов у мастера всё-таки прибавилось.

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