Фото смешное, а ситуация страшная. Барбер сделал крутую рекламу, но прокололся

23-летний Джейк Геймз из Техаса, США, выложил в "Твиттере" дерзкое предложение, желая привлечь в свою парикмахерскую побольше посетителей. К его посту были прикреплены два фото — с визиткой мастера и пришпиленным к ней презервативом. Подпись к посту гласила: "Такой подарочек будет идти в комплекте с каждой визиткой. Поверьте, он вам пригодится после того, как я над вами поработаю".
Однако пользователи соцсети такой ход не оценили и не постеснялись указать автору, где и в чём конкретно его неправота.
Эм, мы все дружно будем игнорировать скрепку в середине или?..
Dumbbichjuice
Погодите-ка
Lame Harden
А этот парень не промах. Он просто будет подстригать и их детей тоже — двойной доход!
Anouskamoss_
Сложно сказать, было это ошибкой или рассчитанным риском, но пост Джейка Геймза набрал в соцсети 41 тысячу лаков и 10 тысяч ретвитов. И, судя по фото с работами парня, клиентов у мастера всё-таки прибавилось.
"Бойтесь жёлтого цвета. Парень создал гайд, как по маникюру найти хорошую девушку"
- Популярные
- По времени