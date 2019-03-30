Парикмахер бесплатно стрижёт бездомных прямо на улице: 10 чудесных преображений

Добрые дела необязательно должны быть громкими, порой достаточно просто выслушать человека и... сделать ему причёску. Как, например, поступает этот парикмахер с огромным сердцем.

Этот симпатичный парень с ножницами в руках — 31-летний парикмахер Джошуа Кумбс из Англии. Так вышло, что его салон — это ещё и улица

Помимо того, что он стрижет людей в обычной парикмахерской, Джошуа с помощью своего ремесла преображает бездомных

Уже несколько лет он бесплатно делает причёски тем, кто оказался на улице

Но вдобавок к этому он ещё и выслушивает этих бедолаг, про которых все забыли и которые никому не интересны

Джошуа просит их поделиться своими радостями и печалями. И с разрешения делится этими историями в соцсетях

Парень выкладывает их с хештегом #dosomethingfornothing ("делай что-нибудь даром"). И рассказы бездомных получают большой отклик у подписчиков

А для него самая лучшая награда — это улыбки, которые озаряют после стрижки лица людей