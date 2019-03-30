Парикмахер бесплатно стрижёт бездомных прямо на улице: 10 чудесных преображений

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Парикмахер бесплатно стрижёт бездомных прямо на улице: 10 чудесных преображений

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Фото: instagram/joshuacoombes

Добрые дела необязательно должны быть громкими, порой достаточно просто выслушать человека и... сделать ему причёску. Как, например, поступает этот парикмахер с огромным сердцем.

Этот симпатичный парень с ножницами в руках — 31-летний парикмахер Джошуа Кумбс из Англии. Так вышло, что его салон — это ещё и улица

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/joshuacoombes/" target="_blank"><strong>joshuacoombes</strong></a></p>

Помимо того, что он стрижет людей в обычной парикмахерской, Джошуа с помощью своего ремесла преображает бездомных

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/joshuacoombes/" target="_blank"><strong>joshuacoombes</strong></a></p>

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/joshuacoombes/" target="_blank"><strong>joshuacoombes</strong></a></p>

Уже несколько лет он бесплатно делает причёски тем, кто оказался на улице

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/joshuacoombes/" target="_blank"><strong>joshuacoombes</strong></a></p>

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/joshuacoombes/" target="_blank"><strong>joshuacoombes</strong></a></p>

Но вдобавок к этому он ещё и выслушивает этих бедолаг, про которых все забыли и которые никому не интересны

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/joshuacoombes/" target="_blank"><strong>joshuacoombes</strong></a></p>

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/joshuacoombes/" target="_blank"><strong>joshuacoombes</strong></a></p>

Джошуа просит их поделиться своими радостями и печалями. И с разрешения делится этими историями в соцсетях

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/joshuacoombes/" target="_blank"><strong>joshuacoombes</strong></a></p>

Парень выкладывает их с хештегом #dosomethingfornothing ("делай что-нибудь даром"). И рассказы бездомных получают большой отклик у подписчиков

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/joshuacoombes/" target="_blank"><strong>joshuacoombes</strong></a></p>

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/joshuacoombes/" target="_blank"><strong>joshuacoombes</strong></a></p>

А для него самая лучшая награда — это улыбки, которые озаряют после стрижки лица людей

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/joshuacoombes/" target="_blank"><strong>joshuacoombes</strong></a></p>

Кого-то я потом навещаю, с кем-то мы встречаемся всего однажды. Но для меня важны и те и другие — их широкие улыбки и благодарные кивки

Джошуа Кумбс

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