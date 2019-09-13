Как стричься будем? Причёски, от которых волосы встают дыбом: 10 эффектных фото

Ваш любимый певец Элвис Пресли? Ни слова больше
Клиент: "Мне нужно проникнуть в "Зону 51" незамеченным". Парикмахер: "Ни слова больше"
Вот так меня подстригли сегодня. И это объективно плохо
Парикмахер: "Чего вы хотите?" Клиент: "Спасти принцессу". Парикмахер: "Ни слова больше"
Клиент попросил стрижку, как на видео, и получил на голове кнопку Play
Она попросила стрижку каскад
Когда парикмахер решил, что тебе не хватает крутости
Мастер старался как мог
Две стрижки по цене одной
Что вы любите? Петь? Ни слова больше
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