Как стричься будем? Причёски, от которых волосы встают дыбом: 10 эффектных фото

3

Фото © Reddit / thewildidea, necro-dog

Сегодня, 13 сентября, свой праздник отмечают работники ножниц и расчёски, раз за разом делающие нас красивее. Однако не у всех это выходит одинаково хорошо. Дрогнула рука, не хватило опыта, недопонял клиента или просто "я художник, я так вижу" — вот некоторые причины, по которым получаются шедевры, представленные в подборке ниже. Лайф предлагает в День парикмахера немного улыбнуться.

Ваш любимый певец Элвис Пресли? Ни слова больше

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/OliverMarkusMalloy/" target="_blank">OliverMarkusMalloy</a></p>

Клиент: "Мне нужно проникнуть в "Зону 51" незамеченным". Парикмахер: "Ни слова больше"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/ira_creamcheese/" target="_blank"><ins>ira_creamcheese</ins></a></p>

Вот так меня подстригли сегодня. И это объективно плохо

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/hairmistake/" target="_blank"><ins>hairmistake</ins></a></p>

Парикмахер: "Чего вы хотите?" Клиент: "Спасти принцессу". Парикмахер: "Ни слова больше"

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/notcollin" target="_blank">notcollin</a></p>

Клиент попросил стрижку, как на видео, и получил на голове кнопку Play

<p>Фото © Weibo / Tian Xiu Bot</p>

Она попросила стрижку каскад

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/a1studmuffin/" target="_blank">a1studmuffin</a></p>

Когда парикмахер решил, что тебе не хватает крутости

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/thewildidea/" target="_blank">thewildidea</a></p>

Мастер старался как мог

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/necro-dog/" target="_blank">necro-dog</a></p>

Две стрижки по цене одной

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/Otshan/" target="_blank">Otshan</a></p>

Что вы любите? Петь? Ни слова больше

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/FrogTeam_5/" target="_blank">/FrogTeam_5</a></p>

Этого ждали весь год, и вот День бюстгальтера настал: 7 самых безумных трендов

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×