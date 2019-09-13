Как стричься будем? Причёски, от которых волосы встают дыбом: 10 эффектных фото

Сегодня, 13 сентября, свой праздник отмечают работники ножниц и расчёски, раз за разом делающие нас красивее. Однако не у всех это выходит одинаково хорошо. Дрогнула рука, не хватило опыта, недопонял клиента или просто "я художник, я так вижу" — вот некоторые причины, по которым получаются шедевры, представленные в подборке ниже. Лайф предлагает в День парикмахера немного улыбнуться.

Ваш любимый певец Элвис Пресли? Ни слова больше

Клиент: "Мне нужно проникнуть в "Зону 51" незамеченным". Парикмахер: "Ни слова больше"

Вот так меня подстригли сегодня. И это объективно плохо

Парикмахер: "Чего вы хотите?" Клиент: "Спасти принцессу". Парикмахер: "Ни слова больше"

Клиент попросил стрижку, как на видео, и получил на голове кнопку Play

Она попросила стрижку каскад

Когда парикмахер решил, что тебе не хватает крутости

Мастер старался как мог

Две стрижки по цене одной

Что вы любите? Петь? Ни слова больше

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