Куда уходит детство. 12 жутких фото из заброшенных диснеевских парков

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Куда уходит детство. 12 жутких фото из заброшенных диснеевских парков

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Сюда многие годы не ступала нога человека. Всему виной — смертельные бактерии, ядовитые медузы и снижение интереса.

"Остров Дискавери" на озере Бэй в штате Флорида открылся для посетителей в 1974 году. До 1978 года он носил название "Остров Сокровищ"

<p>Фото: © standardstealth.com</p>

На острове обитали редкие виды животных. Для туристов, которых привозили сюда на катерах, был оборудован пляж

<p>Фото: © standardstealth.com</p>

Курорт закрыли в 1999 году. Всех животных вывезли в тематический парк Disney World's Animal Kingdom. Туристам запретили высаживаться на острове

<p>Фото: © standardstealth.com</p>

Среди причин закрытия проекта называли наличие в прибрежных водах опасных для человека бактерий и аллигаторов. Сейчас остров полностью заброшен

<p>Фото: © standardstealth.com</p>

Неподалёку от "Острова Дискавери" расположен первый диснеевский аквапарк — Disney's River Country. Его открыли в 1976-м, но в 2001-м закрыли навсегда

<p>Фото: © Seph Lawless</p>

Парк считался крайне успешным проектом. Всё изменилось в 1980-м, когда здесь погиб первый ребёнок. Его атаковала ядовитая пресноводная амёба

<p>Фото: © Seph Lawless</p>

Два года спустя погиб ещё один мальчик: он утонул, скатившись с горки. Местные охранники признавались, что спасать детей им приходилось ежедневно

<p>Фото: © Seph Lawless</p>

Третья трагедия случилась в 1989-м, когда здесь снова утонул ребёнок. В 2001 году парк закрыли на реконструкцию, которая так и не началась

<p>Фото: © Seph Lawless</p>

Парк аттракционов Nara Dreamland в Японии официально не относится к диснеевским, но был построен с оглядкой на лучшие заокеанские образцы

<p>Фото: © Wikimedia Commons</p>

Парк с большой помпой открыли в 1961-м, но сейчас здесь тоже царит запустение. Из-за резкого снижения посещаемости его пришлось закрыть в 2006 году

<p>Фото: © timetravelturtle.com</p>

Раньше здесь было весело, а теперь жутко

<p>Фото: © timetravelturtle.com</p>

Все аттракционы остались на своих местах, постепенно ржавея и разрушаясь. Так волшебная страна превратилась в груду ненужного хлама

<p>Фото: © timetravelturtle.com</p>

15 фото заброшенных мест, где вы точно не захотели бы оказаться в одиночестве

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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