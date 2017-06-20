Sotheby's и Ferrari проведут крупнейший аукцион в истории автомобильного бренда

Итальянская компания Ferrari в честь 70-летнего юбилея бренда совместно с одним из старейших в мире аукционных домов Sotheby's объявили о проведении 9 сентября 2017 года аукциона на заводе Ferrari в Маранелло (Италия). На аукционе среди гостей и поклонников бренда будут присутствовать российские коллекционеры и почётные клиенты флагманского дилера Ferrari в России — Автомобильной группы "Авилон". В этом году Ferrari также отпразднует юбилей бренда в Москве. На закрытое мероприятие, организуемое "Авилоном", будет доставлена эксклюзивная модель LaFerrari Aperta, которая возглавит юбилейную кавалькаду владельцев Ferrari в центре столицы.

Продажа коллекционных Ferrari в 2017 году станет событием мирового уровня, на которое соберутся коллекционеры со всего света. На аукционе будут представлены гоночные болиды, спортивные модели бренда, а также модели класса GT, презентуемые широкой публике впервые.

RM Sotheby's является лидером рынка по продаже самых ценных и исторически значимых моделей Ferrari на аукционе. В 2007–2009 годах компания провела рекордные по вырученным суммам аукционы Leggenda e Passione, а затем, в декабре 2016 года, Ferrari и Sotheby's был организован благотворительный аукцион последнего, пятисотого LaFerrari на Finali Mondiali в Дайтоне. Последняя ставка за этот лот стала рекордной в истории — 7 млн долларов. Вырученные средства от продажи LaFerrari были направлены на помощь пострадавшим в 2016 году от землетрясения в Италии, на родине Ferrari.

Автомобильная группа "Авилон"

— официальный дилер марок люксовых и премиальных автомобилей: компания продаёт Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Bugatti, Ferrari, Jaguar, Land Rover, Maserati, Mini, Mercedes-Benz, Rolls-Royce. Портфель компании пополнился легендарным итальянским брендом Ferrari в 2015 году. Флагманский центр Ferrari "Авилон" открыл свои двери в сентябре 2015 года. Двухэтажный бутик по адресу Волгоградский, 41, был спроектирован итальянскими дизайнерами по новым стандартам бренда. С тех пор "Авилон" провёл более 20 масштабных мероприятий, две ежегодные кавалькады владельцев Ferrari, а также знаменитые трек-дни на Moscow Raceway, активно развивая культуру автоспорта в России. В прошлом году "Авилон" также открыл бутик люксовых марок "Авилон Аура", который расположен на ул. Петровке в двухэтажном здании площадью 400 кв. м. В бутике представлены Ferrari, Rolls-Royce, Aston Martin и Bugatti (как новые, так и с пробегом).