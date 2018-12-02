Был пацан и нет пацана! 15 фото парней, отважившихся пойти с девушками на шопинг

Даже старичкам не отвертеться
Каскад бедняг
Когда вы чужие на этом празднике жизни
Судя по взгляду, его спутнице несдобровать
Зато гламурно
Этот мужчина просто устал сопротивляться
"Кто я? Зачем я здесь?"
"Я обиделся, между прочим"
Когда решимость терпеть до конца проявляется даже во сне
"Отлично, дорого, этот диван мы и купим"
Шопинг не щадит ни стариков, ни детей
Когда в семье много мужчин
Мальчики ещё не подозревают, что с возрастом это не проходит
Главное, чтобы девушка не забыла его забрать
Кажется, даже Конору не удалось этого избежать
- Популярные
- По времени