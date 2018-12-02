Был пацан и нет пацана! 15 фото парней, отважившихся пойти с девушками на шопинг

Что особенно не любят представители мужского пола? Правильно, ходить на шопинг с девушками. Но этой участи немногим удалось избежать. Мужчинам, томящимся в ожидании своих спутниц, даже посвящена целая страница в "Инстаграме", за которой наблюдают 329 тыс. подписчиков. На снимках они всячески пытаются убить время: читают, сидят в Интернете, но большинство, похоже, решило, что сон — лучший способ скрасить подобный досуг. Но всё равно раз за разом наши "рыцари" идут на подобные жертвы, отправляясь в ненавистные торговые центры. Видимо, это любовь творит чудеса.

Даже старичкам не отвертеться

Каскад бедняг

Когда вы чужие на этом празднике жизни

Судя по взгляду, его спутнице несдобровать

Зато гламурно

Этот мужчина просто устал сопротивляться

"Кто я? Зачем я здесь?"

"Я обиделся, между прочим"

Когда решимость терпеть до конца проявляется даже во сне

"Отлично, дорого, этот диван мы и купим"

Шопинг не щадит ни стариков, ни детей

Когда в семье много мужчин

Мальчики ещё не подозревают, что с возрастом это не проходит

Главное, чтобы девушка не забыла его забрать

Кажется, даже Конору не удалось этого избежать