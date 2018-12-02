Был пацан и нет пацана! 15 фото парней, отважившихся пойти с девушками на шопинг

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Был пацан и нет пацана! 15 фото парней, отважившихся пойти с девушками на шопинг

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Фото: instagram/miserable_men

Что особенно не любят представители мужского пола? Правильно, ходить на шопинг с девушками. Но этой участи немногим удалось избежать. Мужчинам, томящимся в ожидании своих спутниц, даже посвящена целая страница в "Инстаграме", за которой наблюдают 329 тыс. подписчиков. На снимках они всячески пытаются убить время: читают, сидят в Интернете, но большинство, похоже, решило, что сон — лучший способ скрасить подобный досуг. Но всё равно раз за разом наши "рыцари" идут на подобные жертвы, отправляясь в ненавистные торговые центры. Видимо, это любовь творит чудеса.

Даже старичкам не отвертеться

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/miserable_men/" target="_blank"><strong>miserable_men</strong></a></p>

Каскад бедняг

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/miserable_men/" target="_blank"><strong>miserable_men</strong></a></p>

Когда вы чужие на этом празднике жизни

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/miserable_men/" target="_blank"><strong>miserable_men</strong></a></p>

Судя по взгляду, его спутнице несдобровать

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/miserable_men/" target="_blank"><strong>miserable_men</strong></a></p>

Зато гламурно

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/miserable_men/" target="_blank"><strong>miserable_men</strong></a></p>

Этот мужчина просто устал сопротивляться

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/miserable_men/" target="_blank"><strong>miserable_men</strong></a></p>

"Кто я? Зачем я здесь?"

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/miserable_men/" target="_blank"><strong>miserable_men</strong></a></p>

"Я обиделся, между прочим"

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/miserable_men/" target="_blank"><strong>miserable_men</strong></a></p>

Когда решимость терпеть до конца проявляется даже во сне

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/miserable_men/" target="_blank"><strong>miserable_men</strong></a></p>

"Отлично, дорого, этот диван мы и купим"

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/miserable_men/" target="_blank"><strong>miserable_men</strong></a></p>

Шопинг не щадит ни стариков, ни детей

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/miserable_men/" target="_blank"><strong>miserable_men</strong></a></p>

Когда в семье много мужчин

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/miserable_men/" target="_blank"><strong>miserable_men</strong></a></p>

Мальчики ещё не подозревают, что с возрастом это не проходит

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/miserable_men/" target="_blank"><strong>miserable_men</strong></a></p>

Главное, чтобы девушка не забыла его забрать

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/miserable_men/" target="_blank"><strong>miserable_men</strong></a></p>

Кажется, даже Конору не удалось этого избежать

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/miserable_men/" target="_blank"><strong>miserable_men</strong></a></p>

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