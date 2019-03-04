Парню осталось только бежать из страны из-за его 12 критериев идеальной девушки

Тренер и писатель Кортес внезапно решил поделиться своей мудростью с подписчиками в "Твиттере". Он выложил перечень критериев, которым должны следовать девушки, чтобы стать лучше, и которыми должны руководствоваться парни при выборе возлюбленной. Удивительно, но старания парня мало кто оценил.
Чтобы "быть прекрасной женщиной", по мнению Кортеса, нужно:
— быть худой
— быть женственной
— иметь длинные волосы
— готовить
— носить розовую одежду
— носить макияж
— бриться
— слушаться мужчину
А также девушки обязательно должны быть изящными, чувственными и модными и очень любить мужчин. Кортес добавил, что именно этим списком стоит проверять потенциальных избранниц. Если девушка возмутится, то она "настоящая гарпия и будет ужасной матерью". Такие высказывания не могли остаться незамеченными, и в "Твиттере" разразилась буря.
Я не верю, что ты реальный человек, существующий в 2019 году
пользователь "Твиттера"
Список "Как быть прекрасной женщиной, или Как остаться без пары навечно"
пользователь "Твиттера"
Как быть прекрасным мужчиной: 1. Не быть Александром Кортесом
пользователь "Твиттера"
"Безгранично полезный" пост Кортеса набрал 9,6 тыс. лайков и 15 тыс. комментариев, в которых пользователи соцсети всячески шутили и изливали своё негодование на автора. Но теперь возник вопрос, который волнует многих: как скоро Александр Кортес найдёт себе идеальную девушку?
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