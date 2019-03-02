Наряды российских звёзд — на самом деле пустышка. Доказано блогером из Москвы

Пародии на зарубежных известных людей давно не редкость. Просторы Интернета пестрят различными видами фото. Но наконец-то и на нашей земле появился смельчак, который не побоялся покуситься на святое — на звёзд российского шоу-бизнеса. Но и всемирно известным, конечно, тоже досталось.
Настя Ивлеева vs Настя Элджеева
Полина Гагарина vs Похмелина Гагарина
Светлана Лобода vs Светлана Воблода
Самбурская наряжена vs Самбурская разряжена
Наталья Водянова vs Наталья Сковородянова
Шарлиз Терон и J'adore от Christian Dior vs Юрий Истерика и Юношеский жадор
Эмили Ратаковски vs Эмилия Пирожковски
Рианна для Vogue vs Юрий для Sovogue
Ольга Бузова vs Ольга Пузова
Рената Литвинова vs Гардина Литвинова
"Я и бал" vs "Конь и бал"
"35-летняя мать пародирует идеальные фото звёзд, и результат даже лучше оригинала"
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