Наряды российских звёзд — на самом деле пустышка. Доказано блогером из Москвы

Читайте также

Наряды российских звёзд — на самом деле пустышка. Доказано блогером из Москвы

1379

У многих шикарные образы, и фото звёзд вызывают зависть и даже огорчение — как простому смертному добиться таких же результатов, когда в кармане ни гроша? Но блогер из Москвы Юрий Квашонкин, более известный под псевдонимом Юрий Истерика, всё давно придумал за вас. Как быть на стиле, словно российская знаменитость, — в подборке Лайфа.

Пародии на зарубежных известных людей давно не редкость. Просторы Интернета пестрят различными видами фото. Но наконец-то и на нашей земле появился смельчак, который не побоялся покуситься на святое — на звёзд российского шоу-бизнеса. Но и всемирно известным, конечно, тоже досталось.

Настя Ивлеева vs Настя Элджеева

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/mataharik/" target="_blank">mataharik</a></p>

Полина Гагарина vs Похмелина Гагарина

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/mataharik/" target="_blank">mataharik</a></p>

Светлана Лобода vs Светлана Воблода

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/mataharik/" target="_blank">mataharik</a></p>

Самбурская наряжена vs Самбурская разряжена

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/mataharik/" target="_blank">mataharik</a></p>

Наталья Водянова vs Наталья Сковородянова

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/mataharik/" target="_blank">mataharik</a></p>

Шарлиз Терон и J'adore от Christian Dior vs Юрий Истерика и Юношеский жадор

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/mataharik/" target="_blank">mataharik</a></p>

Эмили Ратаковски vs Эмилия Пирожковски

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/mataharik/" target="_blank">mataharik</a></p>

Рианна для Vogue vs Юрий для Sovogue

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/mataharik/" target="_blank">mataharik</a></p>

Ольга Бузова vs Ольга Пузова

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/mataharik/" target="_blank">mataharik</a></p>

Рената Литвинова vs Гардина Литвинова

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/mataharik/" target="_blank">mataharik</a></p>

"Я и бал" vs "Конь и бал"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/mataharik/" target="_blank">mataharik</a></p>

"35-летняя мать пародирует идеальные фото звёзд, и результат даже лучше оригинала"

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×