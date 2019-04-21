Блогерша высмеяла "голых" звёзд и доказала, что завидовать там нечему: 10 фото

36-летняя мать двоих детей из Австралии ещё в 2015 году решила проверить, получится ли у неё воспроизвести необычные и вызывающие фотографии знаменитостей. За это время на её аккаунт в "Инстаграме" подписалось 5,6 млн человек.

Селеста Барбер задалась вопросом: как обычный человек будет выглядеть в тех же нарядах и интерьерах, которые звёзды выбирают для фото?

Она начала этот эксперимент в январе 2015 года. Фотографии блогерша объединила хештегом #celestechallengeaccepted — "Селеста приняла вызов".

На своей странице в "Инстраграме" она пародировала знаменитостей, чьи фото набирали не одну тысячу лайков.

Больше всего внимания блогерша уделила семье Кардашьян и моделям Victoria's Secret.

Дело в том, что именно они чаще всего выкладывают фотографии, которые простому человеку кажутся странными.

Например, прикрывают обнажённое тело цветами или предметами интерьера.

Или позируют на фоне странных вещей — как датская модель Хелена Кристенсен, которая снялась обнажённой на фоне картонных коробок.

Селеста не стесняется повторять откровенные фото знаменитостей несмотря на то, что её фигура далека от модельных стандартов.

Она умеет посмеяться над собой и использует свою внешность, чтобы рассмешить людей со всего света.

Среди её поклонников есть и звёзды — например, Эштон Катчер и Синди Кроуфорд. А сёстры Кардашьян даже репостят её пародии в своих аккаунтах.

У Кардашьян всё не как у людей. Если пить кофе, то только голой и перед камерой