Блогерша высмеяла "голых" звёзд и доказала, что завидовать там нечему: 10 фото

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Блогерша высмеяла "голых" звёзд и доказала, что завидовать там нечему: 10 фото

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Фото: © Instagram/celestebarber

36-летняя мать двоих детей из Австралии ещё в 2015 году решила проверить, получится ли у неё воспроизвести необычные и вызывающие фотографии знаменитостей. За это время на её аккаунт в "Инстаграме" подписалось 5,6 млн человек.

Селеста Барбер задалась вопросом: как обычный человек будет выглядеть в тех же нарядах и интерьерах, которые звёзды выбирают для фото?

<p>Фото: © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/celestebarber/" target="_blank">celestebarber</a></p>

Она начала этот эксперимент в январе 2015 года. Фотографии блогерша объединила хештегом #celestechallengeaccepted — "Селеста приняла вызов".

<p>Фото: © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/celestebarber/" target="_blank">celestebarber</a></p>

На своей странице в "Инстраграме" она пародировала знаменитостей, чьи фото набирали не одну тысячу лайков.

<p>Фото: © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/celestebarber/" target="_blank">celestebarber</a></p>

Больше всего внимания блогерша уделила семье Кардашьян и моделям Victoria's Secret.

<p>Фото: © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/celestebarber/" target="_blank">celestebarber</a></p>

Дело в том, что именно они чаще всего выкладывают фотографии, которые простому человеку кажутся странными.

<p>Фото: © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/celestebarber/" target="_blank">celestebarber</a></p>

Например, прикрывают обнажённое тело цветами или предметами интерьера.

<p>Фото: © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/celestebarber/" target="_blank">celestebarber</a></p>

Или позируют на фоне странных вещей — как датская модель Хелена Кристенсен, которая снялась обнажённой на фоне картонных коробок.

<p>Фото: © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/celestebarber/" target="_blank">celestebarber</a></p>

Селеста не стесняется повторять откровенные фото знаменитостей несмотря на то, что её фигура далека от модельных стандартов.

<p>Фото: © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/celestebarber/" target="_blank">celestebarber</a></p>

Она умеет посмеяться над собой и использует свою внешность, чтобы рассмешить людей со всего света.

<p>Фото: © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/celestebarber/" target="_blank">celestebarber</a></p>

Среди её поклонников есть и звёзды — например, Эштон Катчер и Синди Кроуфорд. А сёстры Кардашьян даже репостят её пародии в своих аккаунтах.

<p>Фото: © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/celestebarber/" target="_blank">celestebarber</a></p>

У Кардашьян всё не как у людей. Если пить кофе, то только голой и перед камерой

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