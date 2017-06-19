Заняться спортом с олимпийскими чемпионами!

Этим летом, с 7 по 9 июля, в Нижегородской области в четвёртый раз пройдёт Alfa Future People — главный фестиваль музыки и технологий. При этом впервые в зоне спорта фестиваля выступят чемпионы мира и призёры Олимпийских игр по тяжёлой атлетике.

В расширенной зоне спорта каждый желающий сможет увидеть соревнования профессионалов или попробовать свои силы в любительских турнирах. В 2017 году зона спорта на Alfa Future People будет увеличена до 8000 кв. м, за три дня на ней выступят 500 профессиональных спортсменов, а участие примут более 2000 гостей фестиваля.

Особое внимание организаторы уделили силовым видам спорта. В общей сложности в зоне силовых видов спорта пройдут соревнования по семи видам, в которых будет задействовано более четырёх тонн оборудования. В показательных выступлениях примут участие 10 спортсменов — призёров мировых соревнований, среди которых два олимпийских чемпиона.

На отдельно выстроенном соревновательном помосте участники соревнований смогут ощутить себя в мире профессионального спорта, выступая бок о бок со звёздами большого спорта. Курировать соревновательную программу будут:

Дмитрий Голиков — лауреат национальной премии в области фитнеса в номинации "Лучший тренер групповых программ";

Максим Миронов — чемпион России по тяжёлой атлетике;

Елена Сухарь — чемпионка России по тяжёлой атлетике;

Дмитрий Васильев — президент Московской федерации мас-рестлинга;

Иван Денисов — девятикратный чемпион мира, двенадцатикратный чемпион России; Дмитрий Клоков — многократный чемпион мира по тяжёлой атлетике, серебряный призёр Олимпийских игр;

Ольга Зубова — чемпионка Европы по тяжёлой атлетике, обладательница Кубка президента России, МСМК, абсолютная чемпионка по кросслифтингу;

Максим Кузнецов — мастер спорта по греко-римской борьбе,

Андрей Федотов — мастер спорта по самбо;

Дмитрий Берестов — олимпийский чемпион по тяжёлой атлетике, заслуженный мастер спорта России, обладатель ордена Дружбы.

Победители всех соревнований получат призы от компаний Trec и 5LB (спортивное питание, одежда, аксессуары); все участники — восстановительные порционные продукты от Trec Nutrition. А болельщики смогут бесплатно насладиться энергетическими и изотоническими напитками в рядом установленном шатре компании 5LB.

Футбольный турнир состоится 8 июля 2017 года. В этот день на площадках сойдутся команды гостей фестиваля. В течение месяца любители электронной музыки и спорта могут оставлять свои заявки на участие в официальных группах фестиваля. По итогам отборочного этапа в турнире примут участие несколько команд, которые и поборются за главный приз.

Комментировать финальный матч будет самый знаменитый голос российского футбола — Виктор Гусев. На матче также будут присутствовать послы Нижнего Новгорода — города — организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™: экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин, ведущий телеканала "Матч ТВ" Павел Занозин. Участников турнира поддержит официальный талисман Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России — волк Забивака™, а также олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, посол Нижнего Новгорода — Дарья Шкурихина.

Завершится состязание церемонией награждения. Все участники и зрители смогут почувствовать неповторимую атмосферу чемпионата мира по футболу FIFA — одного из крупнейших событий мирового спорта.

Также гостей фестиваля ждёт уже ставший традиционным матч по американскому футболу между двумя профессиональными командами, которые поборются за кубок Alfa Future People. Одним из участников матча станет нижегородская команда Raiders 52. Кроме того, спортсмены проведут мастер-класс, на котором у каждого будет возможность познакомиться с основными элементами игры, узнать наконец, чем американский футбол отличается от регби, и примерить костюм игрока.

Волейбол также является "визитной карточкой" Alfa Future People. В 2017 году на фестивале будут пять волейбольных полей, один из которых будет в альфа-кемпинге. Как и в предыдущие годы, они будут доступны для всех желающих. Гости фестиваля смогут испытать свои силы в товарищеских матчах, а самые смелые могут сойтись в любительском совмещённом (мужчины и женщины в одной команде) турнире, победители которого в финале сыграют против профессиональных игроков ВК "Губерния".

Любителей баскетбола ждёт зрелищное шоу от команды Playmakers и фристайл с мячом, где спортсмены продемонстрируют своё мастерство с трюковыми и танцевальными элементами. Поклонники хоккея на AFP тоже найдут "отдушину": флорбол, известный под более "родным" названием "хоккей с мячом" придётся по душе всем, кому остро не хватает клюшки в руках. Лёд и коньки придётся оставить в стороне — в конце концов, от зимы на самом жарком событии лета в Центральной России надо отдохнуть.

Стрелариум — это не только адреналин, но также эстетика и физическая нагрузка. "Пейнтбол с луками" полностью меняет механику привычной игры, где нужно поразить противника шариками с краской. Здесь в ход идут безопасные стрелы с мягким наконечником, физическая сила, стратегия, точный расчёт и умение. На фестивале Alfa Future People будет создана специальная площадка для этой захватывающей игры — в качестве заграждений используются надувные конструкции: примерно так же, как и в спортивном пейнтболе.

Кроме того, посетителям Alfa Future People будет представлена полоса испытаний от всероссийского забега с препятствиями "Гонка героев". Каждый желающий сможет проверить свои силы на любом из пяти препятствий: рампе, рукоходе "Л", кубе с веревками, трамплине и рукоходе с трубами. Препятствия образуют две полосы — для тех, кто преодолеет их, показав лучшее время и технику, приготовлены призы и подарки от организаторов "Гонки героев".

Любителей экстремального спорта на специально построенной трассе ждёт показательное шоу с прыжками на питбайках от ведущих спортсменов. Каждый зритель сможет поучаствовать в шоу-программе и зарядиться эмоциями на весь день. На протяжении всего фестиваля будет открыта школа, где райдеры будут готовы обучить основам езды на мини-мотоциклах всех желающих.

Банджи-рогатка — устройство по забрасыванию человека далеко в небо — бесспорный фаворит любителей экстрима. Невероятные ощущения гарантированы, а полёт над полем фестиваля — это ещё одна возможность своими глазами увидеть тысячи своих единомышленников со всего мира и впечатляющую конструкцию футуристической сцены среди живописного российского пейзажа.

Сёрфинг в Нижегородской области — это реальнее, чем кажется, особенно там, где уже наступило будущее, то есть на фестивале Alfa Future People. Любителей океанских волн и тех, кто пока ими только грезит, ждёт бассейн для скимборда, SUP-серфинг, а также зона с баланс-бордами.

Чтобы ненадолго почувствовать себя птицей, не подвергая свою нервную систему проверке на прочность банджи-джампингом, можно прийти в зону батутов на AFP. Любимое с детства удовольствие обретает особую атмосферу, когда на фоне гремят мощные биты лучших EDM-коллективов планеты.

Хотите попробовать себя в роли акробата? Для вас студия танца Étant en tête проведёт серию мастер-классов для всех желающих попробовать себя в направлениях Aerial ring (воздушная гимнастика на кольце) и Aerial silk (воздушная гимнастика на полотне). Воздушные полотна представляют собой два длинных полотна тянущейся ткани шириной 1–1,5 метра.

Как и раньше, гостей фестиваля ждёт зона для занятия pole dance под руководством профессиональных инструкторов. Этот вид спорта, сочетающий в себе элементы хореографии и шестовой акробатики, не теряет популярности. При потрясающей лёгкости движений он требует выносливости, спортивной подготовки, хорошей растяжки и в то же время грации.

Кенгу-джампинг — новое слово в фитнесе; групповые танцевальные занятия в пружинящей обуви не сделают вас похожими на кенгуру, но добавят лёгкости и новых ощущений. Одного часа весёлой и ритмичной тренировки достаточно, чтобы сжечь до 1000 килокалорий. Методика используется как для снижения веса и повышения тонуса, так и для равномерной "прокачки" всей мышечной системы.

Фитнес также встречается с высокими технологиями на фестивале Alfa Future People! Современная методика тренировок опирается на электрические импульсы, сила которых подбирается индивидуально и используется для стимулирования мышц. Попробовать эту технологию на себе можно будет всем желающим в зоне спорта AFP!