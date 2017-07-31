ГК "Югстройинвест" оказала поддержку в проведении крестного хода в Ставрополе

28 июля православные христиане отметили День Крещения Руси, приуроченный к Дню памяти князя Владимира, Крестителя Руси. Князь Владимир - один из самых почитаемых православных святых, ведь именно он принес свет Христовой веры нашим предкам, принес православие на русскую землю. В честь Дня Крещения Руси в микрорайоне "Перспективный" при поддержке группы компаний "Югстройинвест" по благословению Высокопреосвященнейшего Кирилла, Митрополита Ставропольского и Невинномысского по просьбе жителей Юго-западного района Ставрополя провели большой крестный ход. Специально к этому событию в город прибыл ковчег с мощами особо почитаемых православных святых: святой блаженной Матроны Московской, святого великомученика Георгия Победоносца, чудотворной иконы с частицами мощей святого Василия Великого, святого Григория Богослова и святого Иоанна Златоуста. На крестный ход в микрорайон "Перспективный" приехали Председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева, представители краевой и городской администраций и коллектив группы компаний "Югстройинвест" во главе с инициатором крестного хода — генеральным директором ГК "Югстройинвест" Юрием Ивановым.

— Группа компаний "Югстройинвест" совместно со Ставропольской Епархией сегодня, в день памяти равноапостольного князя Владимира, Крестителя Руси, провели крестный ход, — отметил Юрий Иванов. — Мы продолжаем строить храм в честь этого великого святого в микрорайоне "Перспективный". Для нас большое счастье быть причастными к такому благому делу — возрождению, укреплению и распространению православной веры!

Маршрут крестного хода проложили по улицам микрорайона "Перспективный". От строящегося на проспекте Безымянном музейного комплекса "Россия. Моя история", который возводит группа компаний "Югстройинвест", торжественная процессия прошла по новому проспекту Безымянному (также проект "Югстройинвеста"), улицам Тухачевского и Рогожникова. Православные верующие возле музея "Россия. Моя история" начали собираться задолго до начала шествия. Целые семьи, школьники, казаки, взрослые и молодые приехали в микрорайон "Перспективный", чтобы получить возможность своими глазами увидеть православные святыни и ощутить благодать их чудесной силы. Более двух с половиной тысяч человек собралось на шествие. Сюда приехали не только жители Ставрополя, но и православные верующие из Невинномысска, Пятигорска, городов Кавказских минеральных вод. И это не удивительно — к святыням, прибывшим в краевую столицу, ставропольцам удается приложиться нечасто, ведь большую часть времени ковчег находится в Москве. Потому прибытие мощей в микрорайон "Перспективный" многие участники крестного хода назвали большой радостью, которая стала возможна благодаря группе компаний "Югстройинвест" и Ставропольской и Невинномысской епархии.

Возглавил крестный ход митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Владыка поздравил пришедших на крестный ход с праздником Дня Крещения Руси.

- Сегодня замечательный день, — отметил митрополит. — Сегодня, совершая крестный ход здесь, в микрорайоне "Перспективном", молодом, красивом районе нашего города, я хочу, безусловно, поблагодарить в первую очередь Юрия Ивановича Иванова за этот храм. Конечно, вы, жители, благодарите в первую очередь за то жилье, в котором вы живете. Я тоже, видя красоту, думаю, что здесь комфортно и уютно: и дом, и сквер, и школа, и детский сад, и многое другое. Но, конечно, моя благодарность за этот храм в первую очередь. Со временем, Бог даст, будет православный детский сад, мы предполагаем, если будет нужда такая насущная в этом микрорайоне, духовная школа православная, духовный центр, парк будет разбит. Парк "Россия. Моя история" откуда мы начали крестный ход — это уникальная такая выставочная, идеологическая, историческая площадка площадью более 7000 квадратных метров. Сегодня я прошелся и мне показалось, что очень комфортно, добротно построено это здание. Дай Бог мы будет 1 сентября это все открывать.

Председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева назвала крестный ход большим событием для микрорайона "Перспективный" и всего города.

- Сегодня в Граде Креста — великий день, — подчеркнула Ольга Тимофеева. — Впервые в микрорайоне "Перспективный" сегодня звучали колокола. Много лет назад я жила здесь по соседству, здесь были поля. А сегодня вместе с огромными комфортабельными домами растет храм, растет место, куда можно прийти по вере. Мне очень хочется, чтобы в нашем городе, в Граде Креста, всегда был мир и благополучие. Когда будет построен храм, приходите в храм. Мы должны видеть этот район Ставрополя, Юго-западный район Ставрополя, молодым и перспективным.

Завершился крестный ход возле строящегося храма в честь Владимира, Крестителя Руси. Этот храм, который группа компаний "Югстройинвест" возводит в микрорайоне "Перспективный", станет одним из самых больших в Юго-западном районе, способным вместить более тысячи верующих. Пока же торжественный молебен в честь Дня Крещения Руси отслужили во временном храме.

Здесь же до 6 августа будет храниться ковчег с мощами, чтобы те верующие, кто не смог приехать в микрорайон "Перспективный" в день крестного хода, также смогли прикоснуться к святыням.