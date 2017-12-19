Почему я выбрал Tinkoff Black

На днях я проснулся в холодном поту, причиной тому был ночной кошмар. На часах только 4:20. "На работу нескоро, можно ещё поспать", — подумал я. Но сна не было ни в одном глазу. Кажется, я уже и забыл, что такое нормальный человеческий сон.

За окном — почти полярная ночь. Последнее, что помню, — лицо какого-то мужчины. Он что-то постоянно шептал. "Тинько… блэ… кофф… блэ…" — повторял мужчина, глядя мне прямо в глаза. Я ничего не мог с собой поделать. Сонный паралич сковал моё тело.

В голове была только одна мысль — карту какого банка мне завести?

Ок, а теперь серьёзно

Если вы когда-нибудь осознанно выбирали себе банковскую карту, то наверняка сталкивались с тем, что у одного банка выше процент на остаток, у другого — бесплатное снятие наличных, у третьего — отличный интернет-банк и удобное мобильное приложение. Хочется, чтобы всё и сразу, но чаще всего приходится выбирать что-то одно.

К счастью, я нашёл карту, которая мне подходит. Но сперва я набил себе кучу шишек, которые болят до сих пор. Вы можете повторить мои ошибки — это ваше право. Но мне кажется, что если вы воспользуетесь моим опытом, то сэкономите себе деньги и время. Деньги-то ладно, а вот время — невосполнимый ресурс.

Карта сама к вам приедет

Первое, с чем сталкивается каждый из нас, — процедура оформления и получения карты. И тут обжигаешься чаще всего: чтобы получить "пластик", почти всегда приходится идти в банк. А это значит, что придётся отпрашиваться с работы, сидеть в очереди и заполнять все эти бумаги. Но и тут история не заканчивается, ведь в итоге вам придётся приехать ещё раз, чтобы наконец-то забрать свою карту. Мне такое не подходит, я человек занятой.

В Тинькофф Банке мне пообещали доставить карту куда угодно — на работу, домой, да хоть на дачу. И обещание сдержали. Я заполнил форму регистрации на сайте, в этот же день мне позвонили из банка и назначали встречу. Сперва я слегка опешил: всё так быстро, а ведь карта даже не кредитная. Но через три дня ко мне действительно приехала представительница банка, которая отдала мне "пластик" и проконсультировала, как им пользоваться и какие условия по карте.

Можно пользоваться бесплатно

Практически все банки берут плату за обслуживание — кто-то раз в месяц, кто-то раз в год, кто-то и так, и так. Но в случае с Tinkoff Black можно сэкономить. Если вы держите на карте свыше 30 000 рублей, у вас открыт вклад или оформлен кредит в Тинькофф Банке, то обслуживание карты — бесплатное.

Кстати, после нескольких месяцев тестирования карты я решил завести жене такую же, но с привязкой к своему счёту. Как выяснилось, за неё платить тоже не нужно, если выполнять всё те же условия.

Всё онлайн и в приложении

Не знаю, как у вас, но для меня в общении с банком самое важное — коммуникация без лишних движений. Вот, например, в приложении Тинькофф Банке есть чат, в котором можно задать любой вопрос. Отвечают в нём сразу и без просьб ввести номер карты, паспортные данные и перечислить три последние операции. Просто пишешь и тебе отвечают — красота.

Зайти в интернет-банк можно с любого компьютера. Там тоже ничего лишнего вводить не надо — как и в приложении. Через интернет-банк можно оплатить ЖКХ, перевести деньги другу или родственнику и даже поменять пин-код.

Ну а если вы вдруг оказались без Интернета, любой (даже самый пустяковый) вопрос можно решить по телефону — причём без получасового прослушивания музыки и "в данный момент все операторы заняты". К примеру, однажды я отдыхал на море, Интернет работал очень плохо, а я всё ждал, когда мне переведут деньги за недавний фриланс. В какой-то момент я просто решил позвонить в банк и спросить у них, пришли ли мне деньги. Вопрос решился за минуту.

Наличные-френдли

Если вы снимали наличные в банкоматах другого банка, то сталкивались с тем, что за это берут комиссию. Особенно это ощутимо в путешествиях. Но с Tinkoff Black можно бесплатно снимать наличные в любом банкомате, при условии, что снимаете больше 3000 рублей. Лимит на снятие наличных без комиссии через любые банкоматы — 150 тысяч рублей в месяц.

Ещё один плюс: карту можно пополнять бесплатно в пределах 300 000 рублей в месяц. Удобнее всего это делать через интернет-банк, переводом с карт других банков — например, с зарплатной карты. Ещё есть пункты приёма платежей и собственные банкоматы. Деньги на счёт зачисляются мгновенно.

Кешбэк и кое-что ещё

Приятно же, когда банк сам тебе платит? Вот Тинькофф Банк платит кешбэком. То есть ты просто расплачиваешься картой, а на Tinkoff Black возвращается 1% со всех покупок.

Помимо стандартного кешбэка можно (и нужно!) выбрать категории с повышенным кешбэком — 5%. Дают на выбор пять категорий, из которых можно подключить три. Это удобно, если вы, как и я, заранее продумываете свои расходы. К примеру, если вы знаете, что в ближайшие 2–3 месяца будете покупать билеты на поезд, то есть смысл выбрать соответствующую категорию. Например, сейчас у меня 5% кешбэка на ж/д билеты, развлечения и АЗС.

Но и это ещё не всё. Тинькофф Банк дружит с бизнесом, поэтому он сделал бонусную программу и собрал в приложении и в интернет-банке кучу предложений от своих партнёров. В таких местах кешбэк может быть до 30%. Так, например, я перекусываю в "Бургер кинге" с кешбэком 25%. А когда встал вопрос о новом телевизоре для приставки, я подключил себе в интернет-банке кешбэк в 20% от Panasonic и в итоге сэкономил около 5000 рублей.

В среднем благодаря кешбэку и спецпредложениям у меня получается заработать около 1000 рублей в месяц.

Процент на остаток

Ну и напоследок. Раньше, если у меня появлялись лишние деньги, я откладывал их во вклад. То есть я снова шёл в банк, подписывал документы, клал деньги, через некоторое время возвращался, чтобы снять их с процентами или продлить договор.

С Tinkoff Black всё проще: ежемесячно банк начисляет мне 6% годовых на остаток по счёту. И деньги я могу снять в любой момент.

Ограничения простые: нужно пользоваться картой и тратить хотя бы три тысячи в месяц, иначе проценты не начислят. И максимальная сумма, на которую выплатят доход, — 300 000 рублей. Больше этой суммы на карте держать смысла нет.

Эпилог

Есть лёгкий способ понять, нужна ли вам Tinkoff Black: просто ответьте на вопросы ниже.

— Вы получаете процент на остаток по своей карте? Какой? (В Тинькофф Банке 6% годовых);

— Есть кешбэк за покупки? Сколько? Рублями или баллами? (В Тинькофф Банке рублями, 1% на всё, 5% на три выбранные категории, и до 30% у партнёров);

— Вам часто приходится посещать офис своего банка? Сколько времени вы на это тратите? (В "Тинькофф банке" — нисколько);

— У вашего банка удобное мобильное приложение? (У Тинькофф Банка лучшее на рынке, по мнению экспертов);

— Сколько платите за обслуживание карты? (Black стоит 99 рублей в месяц и её легко сделать бесплатной).

Если ваша карта всё это умеет — извините, что отвлёк. Если нет — рекомендую попробовать Тинькофф Банк.