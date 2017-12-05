В 2018 году Ford удержит цены

Ford — один из первых официально пришедших на российский рынок ещё в середине 90-х автомобильных производителей и один из самых любимых россиянами. Как Ford завершает 2017 год и что ждать от бренда в следующем сезоне — рассказывает Михаил Жмаков, директор автосалона Ford АГ "АВИЛОН" на Волгоградском проспекте.

— Какую позицию сегодня занимает Ford в обойме брендов АГ "АВИЛОН"? Каковы статистика продаж за подходящий к концу 2017 год и планы на следующий?

— Самым первым автосалоном, открытым под вывеской "АВИЛОН", и стал салон Ford в далёком уже сейчас 1997 году, — говорит Михаил Жмаков, директор автосалона Ford АГ "АВИЛОН". — В портфеле компании бренд Ford стоит третьим в тройке доходных после премиальных Mercedes и BMW. Однако среди наших массовых брендов Ford — номер один по доходности. В 2017 году розничные продажи составили 2443 автомобиля. Общий рост продаж по бренду Ford составил 31%. Этот год планируем завершить на цифре около 3200 автомобилей.

— Как оценить эти цифры? Много это или мало?

— Это много, эффективность достаточно высока. В сравнении с другими дилерами мы занимаем второе место по столице. У нас один салон Ford, у других официальных дилеров — по несколько точек, но если сравнивать удельные продажи с одного дилерского центра, то мы продаём больше всех в России и в Москве. Периодически мы интересуемся новыми локациями, но в московской географии непросто найти место, где можно масштабироваться без дополнительных избыточных затрат. В дальнейшем всё же планируется открытие новых дилерских центров Ford под брендом "АВИЛОН".

— Что слышно о планах на следующий год из головного офиса Ford-Россия?

— В следующем году радикальных обновлений по продуктам марки не ожидается. Будут фейслифтинги по отдельным моделям, небольшие освежения внешности и списка опций, но глобально концерн сохранит существующий на сегодня российский модельный ряд и, что важнее для покупателя, удержит ту же самую ценовую политику, что и в 2017 году.

— Для многих до сих пор актуален тезис "Говорим Ford — подразумеваем Focus". Но популярнейшая модель, которую можно даже отчасти назвать народной, серьёзно подорожала в 2015-м и уступила лавры таким брендам, как VW и Hyundai… Focus перестал быть народным?

— Да, сегодня автомобиль нельзя назвать бюджетным — начальные комплектации с механической КПП стартуют от 750 000 рублей. В своё время Ford действительно не удержал цены и не подготовил какие-то более скромные комплектации для России… В компании предпочли не пускаться в рискованные эксперименты, способные подорвать доверие к Focus как к автомобилю с очень высоким уровнем качества, надёжности и безопасности, а оставить всё как есть, положившись на лояльность покупателей. И, что интересно, эта лояльность сейчас начинает работать, несмотря на то что цены не снизились. Отчасти действует и тот фактор, что за годы производства бюджетные Solaris, Rio, Polo подорожали и приблизились по цене к Focus, который заметно выше классом.

— Как выглядят продажи Focus сегодня?

— Сегодня покупатели Focus — это в массе своей люди, покупающие не первую машину. Они понимают, за что переплачивают в некоторой степени, — сегодня очень много клиентов на Focus среди тех, кто владел предыдущими поколениями, на собственном опыте убедившись в высочайшей технической надёжности этой машины, основательности, которая видна в деталях, а также в высокой остаточной стоимости и ликвидности на вторичном рынке. Сегодня у Focus доступна масса самых современных опций — таких как функция автоматической парковки, контроля полосы движения, обогреваемое лобовое стекло и руль, поддержка мультимедийной системой интерфейсов Android Auto и Apple CarPlay и множество других приятных возможностей, а некая консервативность модели многими воспринимается как достоинство. Плюс в гамме Focus есть универсал — это редкий пример для нашего рынка. Кузов не самый востребованный в нашей стране, где любят седаны, но тем не менее имеющий свою устойчивую аудиторию, которой другие бренды не предоставляют особого выбора.

Сегодня Focus — это очень надёжный городской автомобиль: и для одного, и для семьи, который практически не ломается и прекрасно адаптирован для России. Некоторые проблемы с коробкой передач, известные в 2015–2016 годах, давно решены. Опции можно добавлять поштучно, а не только дорогими пакетами. Машина маловостребованна у угонщиков, и у неё невысокий процент по страховке КАСКО. А если у вас небольшой годовой пробег, то можно скорректировать гарантию, продлив её на срок до 10 лет. В среднем продление гарантии выше стандартных трёх лет / 150 тысяч стоит около 10 000 рублей в год, и эта гарантия полноценная, честная и прозрачная — с минимальными оговорками распространяющаяся на все узлы автомобиля от кузова и подвески до КПП и двигателя.

— У Ford в легковом сегменте нет дизелей, но зато все бензиновые двигатели работают на демократичном 92-м бензине. Хорошо это или плохо, почему сложилось именно так, стоит ли ждать каких-то изменений?

— Да, действительно, политика компании сегодня такова. Дизели предлагаются только на машинах коммерческого сегмента — Transit и Torneo. У Ford есть превосходные двухлитровые дизели, которые раньше ставились в том числе и на все легковые модели российского рынка. Сегодня среди тех, кто приобретает, скажем, тот же подержанный Focus на вторичном рынке, дизельные версии весьма ценятся — 4–5 литров расход, отличная динамика! Но, увы, купить новую машину с дизелем не получится. В Ford считают, что расширять гамму моторов для них невыгодно. Я не вполне разделяю эту позицию — как минимум такие модели, как Explorer или Kuga, явно нуждаются в двигателях на тяжёлом топливе. В следующем году вряд ли что-то изменится в этом направлении, но в Ford уже думают над "дизельным вопросом", и в 2019-м, вполне вероятно, дизель появится как минимум на Explorer.

Теперь по бензиновым моторам и сорту топлива. Действительно, использование 92-го бензина — фирменная особенность абсолютно всех моторов из существующей гаммы для всех моделей марки, продаваемых в России. И эта история приносит свои плоды, давая минимум обращений в ремонт с проблемами по двигателю, поскольку 92-й бензин справедливо считается более чистым, служащим основой для создания высокооктановых сортов путём добавления присадок, порой некачественных. Покупатели на это обращают внимание — сорт бензина, конечно, не основополагающий фактор при выборе, но многие ценят такую особенность.

— Как выглядит картина с продажей других моделей Ford?

— Fiesta продаётся не слишком активно, недавно это подтвердили все дилеры на конференции в представительстве Ford. Это симпатичная и с потрясающе отточенной управляемостью, но недешёвая имиджевая машинка; вместо неё практичные россияне зачастую предпочитают тот же Focus, даже несмотря на появление у Fiesta кузова седан вдобавок к хетчбеку. Поэтому в 2019 году её жизненный цикл завершится.

Седан бизнес-класса Mondeo — машина очень надёжная и красивая, с роскошной шумоизоляцией, великолепной подвеской, но слишком уж велика конкуренция в сегменте. Пока ещё нет заметного оттока в сторону новой Sonata, не слишком влияет существенно более дорогой Passat, но велико давление со стороны главного конкурента — Camri (и отчасти Teana). Надо признать, что Toyota — более корпоративный бренд в этом сегменте, плюс на Mondeo столь же заметно отразилось пресловутое подорожание по всей линейке Ford двухлетней давности — если раньше Mondeo можно было взять за 1,2 млн рублей в топе, то сейчас от 1,3 млн начинаются базовые комплектации, а солидные и вовсе приближаются к 2 млн. В данный момент на Mondeo приходится около 10% продаж марки Ford, и производителя такая ситуация и занимаемая моделью ниша, видимо, устраивает. Ничего не предпринимается — вероятно, пока они не понимают, за счёт чего можно удешевить автомобиль. Хотя нам, дилерам, очевидно, что как минимум в гамме моторов не хватает дизельного двигателя, плюс у Mondeo нет дешёвых комплектаций с малыми объёмами двигателя и ручными КПП, — эта ниша невелика, но тем не менее существует. Возможно, представительству нужно подумать и над какими-то новыми маркетинговыми программами, общими для всех официальных дилеров.

— Что происходит в классе кроссоверов?

— Кроссоверы — самый растущий сегмент и в мире вообще, и в Ford в частности. Переднеприводный компакт-кроссовер EcoSport с броским обликом очень хорошо стартовал, поскольку у него была начальная цена около 870 000 рублей. Сейчас, правда, базовая стоимость перешла миллионную отметку. Он не может быть единственной машиной в семье — это небольшой автомобиль с упором на интересный дизайн. Скорее всего, ему предстоит занять нишу "Фиесты". В следующем году EcoSport продолжит развиваться, переживёт фейслифт, получит обновление мультимедиа, дистанционный запуск с ключа, и даже появится полноприводная версия.

Kuga — флагман сегодняшних продаж, в некоторые месяцы его выдачи покупателям доходят до 45–50% от всего объёма легковых моделей Ford. Это полноценный семейный автомобиль с очень конкурентной ценой — соперник, как я считаю, новому VW Tiguan. Машина предлагается в полноприводной и переднеприводной версиях, но больше востребована последняя — всё больше людей понимают, что в городе от кроссовера им достаточно высокой удобной посадки с хорошей обзорностью и большого дорожного просвета, чтобы можно было парковаться в любом сугробе. У Kuga в 2017 году был рестайлинг, обновился дизайн, появилось много опций, хорошие моторы, привлекательные маркетинговые программы на эту модель — и по трейд-ин, и по кредитованию. В 2018 году также будут обновления — появится дистанционный запуск, изменится интерьер в части мультимедийной системы.

Старшая модель в линейке кроссоверов Ford — это Explorer. Крупный универсальный автомобиль для семьи, отдыха, путешествий. Богатое количество опций, отличная обзорность с водительского места, третий ряд сидений любой модификации, огромный багажник с электроприводом двери, дистанционный запуск, передняя и задняя камеры с омывателем и многое другое. И это крупный внедорожник в сегменте до трёх миллионов — никто из ближайших конкурентов такую цену не предлагает!

— Что происходит с коммерческим транспортом под маркой Ford?

— В нашей стране продаются две модели коммерческих автомобилей Ford — Transit и Torneo. Transit (как самый популярный автомобиль) представлен в виде шасси, куда ставят бортовые платформы и будки, а также цельнометаллических кузовов — пассажирского и грузового. Их сборка производится в России. В Турции производятся версии Transit Custom и Torneo Custom — автомобили в грузовом и пассажирском вариантах с укороченными колёсными базами и низкими крышами. Для использования в тесном городском пространстве с возможностью заезда в подземные гаражи и т.п. В следующем году будет возобновлено субсидирование для малого и среднего бизнеса от Минпромторга в размере 10–12%, и поэтому мы прогнозируем рост продаж в размере 40–45%!