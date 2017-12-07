Брать автокредит — выгодно!

Компания "АВИЛОН", новый официальный дилер Cadillac, раскрывает коммерческую тайну.

16 ноября 2017 года было подписано дилерское соглашение между General Motors Corporation и "АВИЛОН Автомобильная Группа". С этого же дня анонсирован старт продаж Cadillac. На рынок новый дилер вышел с моделями Cadillac Escalade, Cadillac Escalade ESV, Cadillac XT5.

Вместе с продажами начали свою работу отдел кредитования и страхования, trade-in и корпоративный отдел. Лизинговое подразделение предоставляет услуги как юридическим, так и физическим лицам. Для снижения стоимости нового автомобиля достаточно воспользоваться одним из предложений. Цена в среднем упадёт на 300 000 руб. В совокупности, если клиент задействует кредит, КАСКО, trade-in, стоимость Cadillac Escalade, к примеру, снизится до 1 000 000 руб. Самым выгодным предложением на покупку нового Cadillac является сделка по лизингу.

Компания "АВИЛОН" как новый официальный дилер Cadillac получила в качестве привилегии возможность продавать самые популярные комплектации автомобилей. А также дополнительные финансовые преимущества, которые озвучиваются индивидуально каждому клиенту при визите в салон.

Официальное открытие шоу-рума Cadillac компании "АВИЛОН" планируется на конец декабря. На данный момент временная зона продаж организована в автосалоне "АВИЛОН Трейд" на Волгоградском проспекте, 41, к.1.