Знакомьтесь: АВИЛОН "Мерседес-Бенц" в лицах

Сегодня мы познакомим вас с одним из сотрудников команды официального дилера АВИЛОН "Мерседес-Бенц". Эту хрупкую девушку с твёрдым взглядом зовут Ева Славина.

Ева, привет! Ты — сотрудник сервис-бюро. Но я слышала, что в свободное от работы время ты помогаешь с перемещением автомобилей, расскажешь подробнее?

Е: Привет! Да, мне доверяют осуществлять перемещение автомобилей по территории дилерского центра АВИЛОН "Мерседес-Бенц", подъём на второй и третий этажи, перегон на паркинг или в цех для проведения осмотра, установку на подъёмник. Я стремлюсь стать мастером, и с 26 ноября у меня начнётся стажировка в цехе АВИЛОН, где меня будут обучать и подробно знакомить с техническим оснащением автомобиля.

Расскажи, сколько тебе лет, кто учил тебя водить и какой стаж как автомобилиста в целом?

Е: Мне двадцать лет. Права получила, как и большинство ровесников, в восемнадцать, а вот за рулём я оказалась в первый раз в 15 лет. Мой папа тогда учил меня водить. Из-за того что он является гражданином ОАЭ, я там же получила вторые права и закончила курсы экстремального вождения. Прошла три курса по 10,5 часов и по окончании получила заветный сертификат.

Как я понимаю, ты с автомобилями на ты? Какой автомобиль был твоим первым?

Е: Да, я чувствую себя очень комфортно за рулём. Первым автомобилем был Mercedes-Benz GL.

Ничего себе! Получается, марка Mercedes-Benz тебе очень близка? Расскажи, как попала в АВИЛОН?

Е: Наша семья предпочитает исключительно "Мерседес-Бенц" и верна этому бренду уже довольно долго. Именно поэтому я и выбрала АВИЛОН "Мерседес-Бенц". Попасть сюда было нелегко. Когда я пришла на собеседование, меня сразу направили к руководителям. Было страшно, но мы вроде отлично пообщались, вечером сотрудник кадров сообщила, что я подхожу компании и мне необходимо пройти двухдневную стажировку. После стажировки мне пообещали перезвонить через неделю, но так и не перезвонили. Я сначала расстроилась, но желание работать здесь оказалось сильнее. Я перезвонила сама, и через месяц меня взяли.

Обычно говорят, "талантливый человек талантлив во всём", расскажи какие-нибудь интересные факты о себе: чем ещё пробовала заниматься, помимо вождения?

Е: У меня жизнь очень насыщенная (спасибо родителям!): я закончила художественную школу, играю на трёх музыкальных инструментах — фортепиано, скрипка и гитара. Я пою, записываю песни. Раньше играла в КВН, сейчас уже выступаю в качестве автора шуток. Ещё очень люблю печь — особенно торты! В свой день рождения испекла 2 больших торта и принесла в качестве угощения на работу.

Когда ты всё это успела? Тебе ведь всего 20 лет!

Е: На самом деле, моё детство прошло от занятия до занятия — мама только и успевала меня куда-то отвозить. Сначала меня это жутко удручало, я, откровенно говоря, ныла. Сейчас же я благодарна своим родителям — они дали мне хорошую путёвку в жизнь.

А что расскажешь о своей личной жизни? Как любишь проводить свободное от работы время?

Е: Очень люблю исторический центр Москвы. Арбат — любимая улица для променадов с друзьями. Друзей, кстати, у меня немного. И это в основном мальчики. Среди девочек у меня подруг нет.

Мальчики принимают тебя за свою? Ставят на один уровень с собой, когда дело касается вождения автомобиля?

Е: Скажу даже больше — они считают меня более опытным водителем и зачастую просят научить их разным финтам на дороге. Я всегда рада помочь!

Я определённо восхищена тобой! То есть, если я когда-нибудь решусь обучиться паре-тройке экстремальных манёвров, ты с лёгкостью мне поможешь?

Е: Конечно! Обращайся!