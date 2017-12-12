Рэпер Skepta превратил новый Rolls-Royce Phantom в студию звукозаписи на колесах

Марка Rolls-Royce вносила свой вклад в развитие музыкальной культуры ещё со времён рассвета рок-н-ролла. Этот роман с миром музыки длится уже больше полувека, и сегодня многие современные исполнители обращаются к Rolls-Royce, видя в нём символ своего успеха. В этот раз в коллаборацию с Rolls-Royce Motor Cars вступил рэпер Skepta, обладатель престижных музыкальных наград Mercury Music Prize и MOBO.

Сидя на заднем сиденье нового Rolls-Royce Phantom, исполнитель составил и записал трек Skepta RR" в то время как автомобиль бесшумно передвигался по альпийским дорогам Швейцарии вблизи озера Люцерн. Источником вдохновения для Skepta стала атмосфера умиротворения и безмятежности, которая ощущается в салоне Phantom.

"Я рад, что Skepta стал частью мира Rolls-Royce. Музыкант тонко прочувствовал ценности бренда и нашел оригинальный способ показать, что Phantom является самым тихим автомобилем в мире, — записать в его салоне эксклюзивный трек и видеоклип", — прокомментировал сотрудничество генеральный директор Rolls-Royce Motor Cars Торстен Мюллер-Отвос.

Сам Skepta поделился своими впечатлениями от автомобиля: "Phantom — это что-то невероятное. Я сел в автомобиль, и больше не нужно было ни о чём думать. Я словно оказался в первом классе самолёта, с той только разницей, что вокруг не было шума. Лишь комфорт и тишина — идеальное место для того, чтобы записывать музыку".

Phantom — модель с самой длительной историей в автомобильном мире. На протяжении всей своей жизни Rolls-Royce Phantom был неизменным атрибутом членов королевских семей, рок-звёзд, легенд кинематографа и титанов промышленности. Новая алюминиевая "архитектура роскоши", более 130 кг звукоизоляционных материалов и двухслойное 6-мм лаковое покрытие кузова — всё это превращает Phantom в настоящую музыкальную студию на колесах. Самый тихий автомобиль в мире уже в декабре в "АВИЛОНе".