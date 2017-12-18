В России начали продавать Cadillac CT6

Компания "АВИЛОН", официальный дилер Cadillac, сообщила о наличии в своём шоу-рум абсолютно нового Cadillac CT6!

Седан, которого поклонники марки ждали 10 лет, наконец-то появился на рынке! С первым автомобилем, представленным на экспозиции в России, можно познакомиться в новом дилерском центре Cadillac "АВИЛОН"!

Автомобиль представлен в двух комплектациях — luxury и platinum. Цена варьируется от 3 990 000 руб. до 5 190 000 руб. Особенность автомобиля в его полном приводе, двигателе 3,6 V6 с системой экономии топлива Active Fuel Management, камерах заднего вида с воспроизведением потокового видео. В более дорогой версии клиенты будут наслаждаться уникальной акустической системой Bose Panaray, разработанной специально для Cadillac CT6.

В основе кузова Сadillac CT6 лежит преимущественно алюминиевая конструкция. Благодаря применению 11 различных материалов, удалось добиться практически недосягаемых для большинства спортивных представительских седанов индексов жёсткости кузова, динамики и топливной экономичности. Cadillac CT6 по праву можно назвать одним из самых лёгких и филигранно управляемых полноразмерных седанов премиум-класса в мире.

— Cadillac CT6 знаменует своим появлением зарождение принципиально нового подхода к сегменту "премиум", подхода, который на данный момент может предложить только Cadillac, — говорит Йохан де Найссен (Johan de Nysschen), президент Cadillac. — Это модель с непревзойдённой динамикой, которая пробуждает страсть к вождению больших роскошных автомобилей. Если вкратце, мы полностью переосмыслили концепцию "премиум".

Обычно новые автомобили создают на базе каких-либо концептов. С Cadillac CT6 ситуация совершенно обратная. На базе данного автомобиля в 2017 году был представлен концепт Escala Concept, который ляжет в основу дальнейших разработок модельного ряда Cadillac.

Появление новой модели Cadillac CT6 в шоу-рум "АВИЛОН" приурочено к открытию дилерского центра.

— Мы хотели сделать своеобразный подарок всем поклонникам марки Cadillac и показать автомобиль первыми из российских дилеров. Уже сейчас автомобиль можно заказать в производство и стать одним из первых его обладателей, — отмечает Александр Савельев, директор филиала Cadillac Chevrolet "АВИЛОН".