Новая эра криптовалют, или Чем хардфорк Segwit2X лучше Bitcoin?

28 декабря будет запущен хардфорк Segwit2X, который разобьёт сеть биткоина на две основные цепи: Bitcoin Core (оригинальный биткоин) и Bitcoin SegWit2x (B2X). В чём преимущество SegWit2x перед классическим биткоином, выяснял Лайф.

В мае 2017-го ведущие компании сферы Bitcoin, в том числе Bitmain, Genesis Mining, Bitfury, Xapo, F2Pool, ShapeShift, подписали соглашение о запуске Segregated Witness с увеличением блока до 2 Мб. Проект был назван Segwit2X. Разработчики начали долгую работу над хардфорком, главная задача которого была решить все основные проблемы BTC. И вот перед Новым годом рынок криптовалют ждёт грандиозный апгрейд.

Основатель проекта Jaap Terlouw делает всё возможное, чтобы привлечь майнеров в ряды новой криптовалюты. Он лично пообещал всем держателям ВTC раздать аналогичное количество B2X. Более того, в качестве поощрения за "приверженность" — пропорционально добавить монеты, которые успешно намайнил Сатоси Накамото в первый год существования сети. Общая эмиссия B2X достигнет 21 млн монет. Размер блока увеличен до 4 Мб, а скорость добычи блока — 2,5 минуты. К тому же Segwit2X имеет защиту от дублирования транзакций и использует алгоритм шифрования X11.

Таким образом хардфорк решит принципиальные проблемы BTC, которых накопилось немало. Среди них ограничения по количеству транзакций, которые могут обрабатываться одновременно (до 1 Мб каждые десять минут). Из-за этого происходят задержки при проведении транзакции во время высоких нагрузок.

Ещё один серьёзный недостаток BTC — увеличение средних расходов за перевод, так как пользователи платят комиссию майнерам. К тому же сетевые узлы, на которых хранится история всех транзакций, создаются в результате увеличения размера блока и запускаются сложнее.

К 15 января планируется доработать Segwit2X и привести к поистине впечатляющим показателям. Размеры блока увеличатся до 4 мб (вместо изначально планированных двух), скорость добычи блока составит всего 2,5 минуты, будет использоваться алгоритм шифрования Х11, что является огромным плюсом системы — гарантированы снижение потребления энергии и сбалансированный майнинг CPU и GPU. Кроме того, к преимуществам проекта можно отнести пересчёт сложности после каждого блока, Replay Protection, уникальный формат адресов.

Производят впечатление и такие грядущие изменения проекта как офлайн-коды, поддержка Lightning Network, моментальные транзакции, ZkSnark, Ethereum smart contracts, анонимные транзакции, защита от повторов.

Неудивительно, что грядущий хардфорк не на шутку взволновал майнеров по всему миру. Теперь среди основных вопросов на криптофорумах — как сохранить намайненное, какие монеты выбрать и чем чреват хардфорк для простого криптоинвестора.

Грядущий хардфорк можно назвать полным обновлением сети биткоина. При этом сами создатели SegWit2x подчёркивают: речь идёт не о замене оригинальной сети, а об эффективном сосуществовании двух сетей с различным предназначением. Хардфорк готовится под лозунгом "Не вместо, а вместе".

Правда, майнеры и разработчики Bitcoin уверены, что В2Х будет постепенно вытеснять оригинальный биткоин. Просто потому, что у проекта огромные мощности, которые дают огромные возможности для майнинга.

— Комиссия за одну транзакцию доходит до $15–20, а транзакция может выполняться несколько дней, биткоин использовать в качестве платёжного средства, — отмечали создатели проекта.

По мнению аналитиков, хардфорк приведёт к повышению волатильности стоимости биткоина. Итог будет зависеть от поддержки, которую получит каждая из сторон. Это объяснимо: чем больше поддержка, тем больше транзакций и тем выше стоимость криптовалюты. И в этом отношении у B2X открываются большие перспективы.