Светлое зелёное будущее. Что сделали для экологии в 2017 году?

Подводя итоги Года экологии в России, министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской сообщил о, пожалуй, главном результате: в различных экологических проектах в этом году приняло участие более 20 миллионов человек!

Именно эта цифра больше, чем любые другие, — о кубометрах восстановленного леса, мегалитрах очищенных водоёмов, тоннах переработанных отходов — говорит об успешности и эффективности работы по повышению экологической сознательности россиян. Но самое главное, что свою роль осознали те, кто держит ресурсы страны в своих руках.

Прочь из прошлого

Не секрет, что в советские времена об экологии не думал никто, кроме разве что самых узких специалистов. Добиваясь повышения экономических показателей и промышленного роста, предприятия строили прямо посреди городов — чтобы заводчанам быстрее было добираться на работу. Или на берегу водоёмов — чтобы проще и незаметнее сбрасывать отходы производства. Примеры подобного безграмотного отношения к экологии на просторах бывшего СССР сегодня являются вызовами для нового поколения. Современным специалистам приходится исправлять экологические ошибки советских ударников, которые не догадывались, что дорогу в светлое будущее может затуманить смог небрежного промышленного роста.

Постепенно на региональных и муниципальных уровнях руководители таких предприятий и чиновники начали предпринимать меры. Но долгие годы системности в этой работе не наблюдалось. Решение о модернизации и замене старого оборудования на новое — безвредное для людей и экологии, но весьма дорогостоящее — являлось, скорее, актом доброй воли владельца производства, чем требованием какого-либо конкретного закона РФ. Безусловно, существовали различные документы, регламентирующие процессы исполнения экологических задач, но вот чётко прописанного механизма планомерного улучшения окружающей среды не было. До 2017 года.

— Об экологическом развитии России в интересах будущих поколений говорили в декабре 2016 года на заседании Государственного совета, после чего президент принял решение объявить следующий год Годом экологии, — отметил Юрий Носков, руководитель Аналитического центра при Правительстве РФ. — Уже в январе 2017 года правительство, министерства, ведомства, региональные власти получили целый ряд конкретных поручений, направленных на решение экологических задач. В апреле 2017 года была утверждена "Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года".

Программа Года экологии с федеральным перечнем конкретных мероприятий стала неотъемлемой частью этой стратегии и, по мнению чиновников, реализована она вполне успешно. Так, выступая на V Всероссийском съезда по охране окружающей среды, где были подведены предварительные итоги Года экологии, замминистра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов констатировал: "Главные задачи Года экологии выполнены. Мы увидели интерес граждан и бизнес-сообщества к проблемам охраны окружающей среды, продолжили системную работу по формированию новой законодательной оболочки в сфере экологии".

Экономика должна "позеленеть"

Речь идёт не просто о разработке ряда законодательных актов или регулирующих документов, но о создании принципиально новой экологической политики. Так, буквально на днях Аналитический центр при Правительстве РФ выпустил аналитический доклад "Экологические приоритеты для России", в котором предлагаются дальнейшие шаги по формированию этого вектора движения.

— В качестве главного приоритета экологической политики было определено повышение ценности природных ресурсов и всего природного. Реализация этого приоритета предполагает систему мер по всем направлениям, включая экономику, право, систему управления, образования и культуры, — отмечает Владимир Захаров, руководитель Центра устойчивого развития и здоровья среды Института биологии развития РАН, один из авторов доклада. — В области права это означает обеспечение предупреждения и компенсации экологического вреда, создание комплексной системы экологического права, обеспечение экологизации всего законодательства в целом. В экономике это означает экологизацию всей экономической системы, переход на принципы "зелёной" экономики.

Переход к "зелёной" экономике в России жизненно необходим, поскольку уже сегодня спрос человека на ресурсы превышает возможности планеты по их восстановлению: ежегодно мы используем ресурсы, для восстановления которых требуется 1,6 планеты Земля. "Если бы каждый житель Земли вёл такой же образ жизни, как среднестатистический россиянин, человечеству понадобилось бы 3,4 планеты, чтобы удовлетворить его потребности", — констатирует Евгений Шварц, директор по природоохранной политике Всемирного фонда природы, также принимавший участие в работе над докладом "Экологические приоритеты для России".

По его мнению, наиболее мощными драйверами для перехода к новой модели экономики должны стать не угроза здоровью или боязнь высоких альтернативных издержек (как это сейчас происходит у нас), а те драйверы, которые уже применятся на Западе. Среди них: инвестиционные, то есть рыночные драйверы регулирования.

— Современное экологическое регулирование в условиях рыночной экономики состоит из комбинации мер государственного регулирования, в основном "отсекающих" компании, пытающиеся минимизировать издержки в области экологической ответственности "ниже рынка", и использования компаниями добровольных механизмов и стандартов экологической ответственности как существенной составляющей более широкой системы стандартов корпоративной социальной ответственности (КСО), — отмечает Евгений Шварц. — Системная реализация предлагаемого комплекса мер и решений может и должна стать программой национальной модели "зелёной" экономики нашей страны.

Социально ответственные партнёры

Возвращаясь к взаимодействию бизнеса и государства, напомним, что бизнес начал заботиться о нормализации экологической обстановки в городах присутствия своих предприятий задолго до объявления в России Года экологии. Крупные компании, объединяющие предприятия той или иной отрасли, — металлургия, машиностроение, нефтепереработка и другие — привлекают инвестиции к модернизации заводов и внедрению на них передовых технологий. Более того, недавно такие предприятия начали объединяться в своеобразные "экологические союзы", понимая, что вместе им будет проще не только продвигать "зелёную" экономику внутри страны, но и отстаивать интересы России на международном экологическом поле.

Например, недавно представители Российского партнёрства за сохранение климата приняли участие в 23-й сессии Конференции сторон Pамочной конвенции ООН об изменении климата в Бонне. Впервые в истории конференции на сессии COP23 работал российский павильон. Участники Партнёрства рассказали о своих проектах, способствующих переходу на низкоуглеродные технологии и направленных на снижение антропогенной нагрузки на климатическую систему.

Так, исполнительный директор Исследовательского центра энергетической политики ЭНЕРПО Европейского университета в Санкт-Петербурге Максим Титов поведал зарубежным коллегам о практике реализации и финансирования проектов по повышению энергоэффективности в России на примере Северо-Западного региона. А специалисты компании по производству алюминия РУСАЛ продемонстрировали проекты, направленные на минимизацию воздействия производственной деятельности на окружающую среду. По данным металлургов, более 90% продукции РУСАЛа выпускается с использованием экологичной гидроэлектроэнергии.

Председатель отраслевого отделения по развитию бизнеса в сфере экологии и климата общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Олег Плужников рассказал о приоритетах климатической политики представляемого им объединения российского бизнеса. Именно предложения "Деловой России" послужили основой для обновлённой позиции Партнёрства в связи с разработкой в РФ комплекса мер по подготовке к ратификации Парижского климатического соглашения.

Партнёрство было создано в 2015 году по инициативе алюминиевого холдинга РУСАЛ при поддержке Сбербанка, Роснано, "РусГидро", "Ингосстраха", Банка ВТБ и других крупных компаний. Сегодня участники Климатического партнёрства — это 21 организация из самых разных отраслей отечественной экономики: от горнодобывающей и металлургической промышленности до банковского сектора, страхования и инновационных технологий.

Целью объединения крупных игроков российского бизнеса является скорейшая ратификация Парижского соглашения по климату (оно было принято как раз в 2015 году в рамках проведения 21 Климатической конференции ООН), обеспечение равных условий международной конкуренции и создание рыночных стимулов для перехода к новым природоохранным технологиям, к той самой "зелёной" экономике.

— Чем актуальнее становится проблема глобальных изменений климата, чем осознаннее она воспринимается мировым сообществом как одновременно стратегический риск и вызов его устойчивому развитию, тем масштабнее международные усилия по консолидации действий по снижению остроты и масштабов этой проблемы. Это ярко доказывает эволюция мировой политики от Рамочной конвенции ООН об изменении климата и дополняющего её Киотского протокола, принятых в 1992 году, до Парижского соглашения по климату 2015 года, — констатирует Борис Порфирьев, заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН в докладе "Экологические приоритеты для России".

Ратификация Парижского соглашения позволит России полноправно участвовать в международном переговорном процессе, формировании климатической политики на международном уровне. Пока процесс ратификации задерживается по объективным причинам — вмешательство политики в природоохранную деятельность и введение экономических санкций против равноправных участников этой деятельности сильно противоречат положениям Парижского соглашения о совместной работе на благо сохранения окружающей среды. В свою очередь, Российское партнёрство за сохранение климата заявило о собственных обязательствах в рамках Соглашения: ограничение антропогенной эмиссии парниковых газов на уровне 70–75% выбросов 1990 года к 2030 году при условии максимально возможного учёта роли лесов.

Об этом речь шла и на недавно прошедшей в Москве международной выставке "Экотех-2017", где обсуждение скорейшей ратификации Парижского соглашения стало одной из самых горячих тем. "Принятие этого документа откроет возможность отечественным компаниям участвовать в реализации проектов совместно с зарубежными партнёрами", — подчеркнул советник гендиректора РУСАЛа Сергей Честной. — "Общие усилия будут способствовать модернизации производств и внедрению современных технологий".

Крупнейший российский холдинг по производству алюминия заинтересован в объединении усилий международного сообщества по низкоуглеродному развитию экономики России. В этом году специалисты компании запустили новый бренд низкоуглеродного алюминия — ALLOW. Алюминиевая продукция нового поколения отличается более низким "углеродным следом" — удельным объёмом выбросов парниковых газов при производстве металла, чем в среднем по отрасли.

— Для снижения уровня выброса парниковых газов при производстве алюминия ALLOW мы пользуемся чистой возобновляемой гидроэлектроэнергией, — отметил генеральный директор РУСАЛа Владислав Соловьёв. — Углеродный след продукции под новым брендом составляет менее 4 тонн в эквиваленте CO2 на тонну произведённого алюминия, в то время как в среднем в мире значение этого показателя составляет около 12 тонн в эквиваленте CO2 на тонну произведённого алюминия.

Стоит отметить, что сегодня (по сравнению с 1990 годом) алюминиевый гигант уже сократил выбросы парниковых газов при производстве одной тонны алюминия более чем на 57% и эта работа, направленная на сохранение климата, продолжается. "В 2016 году общие расходы на проведение природоохранных мероприятий составили 119,9 миллиона долларов", — подчеркнул Владислав Соловьёв.

Участники Российского партнёрства за сохранение климата — все вместе и каждый в отдельности — проводят большую работу по консолидации усилий для сокращения вредных выбросов в атмосферу. В 2017 году они участвовали в ряде международных семинаров, конференций, выставок, форумов, где рассказывали о собственных разработках в этом направлении. Компании подготовили комплекс мер, в результате реализации которого они ожидают снижение энергоёмкости производства не менее чем на 2% в год, в первую очередь за счёт внедрения современных наилучших доступных технологий, модернизации предприятий и оборудования в сфере производства, передачи и использования энергетических ресурсов.

Отдельно отметил возрастающую роль общественных объединений и организаций в выработке государственной политики в сфере охраны окружающей среды и экологического контроля министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской. "Сегодня ни один нормативный правовой документ не выходит без обсуждения с заинтересованными представителями общественности", — подчеркнул министр.

При этом самым главным итогом Года экологии Сергей Донской считает тот факт, что сформировавшийся в этом году тренд сохранит свою силу и в будущем: "Как говорит наш президент, экологией невозможно заниматься один год, надо ею заниматься постоянно. И, я уверен, мы все вместе это продолжим!"